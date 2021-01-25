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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40829
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10723
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 10:56
#150
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Цитата:
таноми52:

я эту ссылку на Маркова три назад давал.
но сектанты такое не читают.
обидно же.. за главаря..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6214
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 11:24
#151
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Цитата:
abaika95:
Такое ощущение что собрались

Ещё вчера вроде пришли к логическому завершению. ;-)
А сегодня опять значит бунт на корабле? :lol:
Опять штампы... Навальнистов то невооружённым глазом видно,
А как и кто увидел тут кремлеботов, даже спросить стесняюсь.
Люди просто чётко и доходчиво объясняют, что видеоматериал Навального - лож.
Не больше не меньше. Это как ваш собственный пример, распыления вируса с самолёта. :lol:
Нужно же незрячим помочь разглядеть, где правда, а где пропаганда - лож. 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10723
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 11:37
#152
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Цитата:
elektron:
увидел тут кремлеботов,


так это же их главный аргумент.
еще аргументы-бункерный карлик, путизм мозга, мозгопуты... и подобное
так главарь сказал говорить.
который вор и сидит в сизо. пока.
потом в тюрьму.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
462
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 11:55
#153
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Цитата:
alex_60:
так главарь сказал говорить

Я смотрю,вы одно и тоже периодически пишите. Не в обиду,может Вам правда обратится к врачу? Только без обид.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10723
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:22
#154
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Цитата:
Сабыр:
Я смотрю,вы одно и тоже периодически пишите. Не в обиду,может Вам правда обратится к врачу? Только без обид.


обиделись, да? значит дошло хоть немного.
привели главный аргумент-к врачу?
честно, мне вас жалко. так глупо выглядите при всем очевидном.
а вы как зациклились-кремлеботы вокруг,
спасите помогите.зрения лишают.
спасайте себя сами.
перестаньте дурь читать.
все ваши посты-оттуда.
своих мыслей у вас нет. ноль.
дождь ему запретили.
и не знаете где черпать теперь...
а своего. по факту.
полное отсутствие.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6760
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:34
#155
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Цитата:
таноми52:
Это я вам, как незрелому мальчику, разжёвываю

Зрелая тётенька,сидите уже смотрите Симонян и удовольствие получайте раз любите армянских пропагандистов
У нормальных людей есть критическое мышление чтобы отделять зерна от плевел
Цитата:
Сабыр:
. И до этих кремлеботов дойдёт,не спорьте с ними.

Не дойдет,это мышление такое
Сектанское по сути
Как и у навальнистов
Одни верят в непрогрешимость своего божка
Другие в своего
Плоть от плоти друг друга
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6760
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:37
#156
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Цитата:
elektron:
Опять штампы... Навальнистов то невооружённым глазом видно,

Я не навальнист ещё раз говорю)
И не Путинист
Я над схваткой
Цитата:
elektron:
А как и кто увидел тут кремлеботов, даже спросить стесняюсь.

Если вы не заметили то я не утверждал что тут кремлеботы Цитата:
elektron:
Люди просто чётко и доходчиво объясняют, что видеоматериал Навального - лож.

А я чётко и доходчиво объясняю что пока фактов никаких нет что материал Навального-ложь
Я сам сомневался в объективности его фильма
Но после действий кремля который сам себя топит
Приходит осознание что Навальный ударил куда надо
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10723
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:41
#157
Комментарий удален модератором.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6214
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:49
#158
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Цитата:
abaika95:
Если вы не заметили то я не утверждал что тут кремлеботы

Что же вы от своих слов открещиваетесь то?
Цитата:
abaika95: кремлеботы которые деньгу получают за отмазывание Путина
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6760
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 12:59
#159
Комментарий удален модератором.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6214
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 13:02
#160
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Цитата:
abaika95:
Такое ощущение

Но ощущение то осталось? ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10723
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 13:03
#161
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Цитата:
abaika95:
Кашки поел


ниже плинтуса.
плагиат полнейший.
мальчик СУ.

[Исправлено: alex_60, 30.01.2021 - 13:05]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6214
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 13:06
#162
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Цитата:
abaika95:
решили как ваши кумиры с первого канала

Немае у меня кумиров с первого канала. Ибо не создай себе кумира... ;-)
Не могу себе позволить. Даже телефон без кнопок и вино старое пить приходится. :lol:
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