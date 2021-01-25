Прогноз на 5 дней
ясно-12°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40827
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
82
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 29.01.21 - 23:02
#135
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Россия 1" сняла свой фильм о "дворце Путина": назвали "недостроенной гостиницей")))
Один из "строителей", в маске и строительной каске, дал комментарий, что это "апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном". Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой". Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров.)))))))

Ага, "голые" стены со следами грунтовки, клея плиточного.... как же, ведь вы простых людей за лохов держите, считая, что они никогда ремонта не делали и не знают, как выглядят бетонные стены после демонтажа финальной отделки .А то мы не знаем и не видели в сети фото рабочих с готовыми интерьерами, мебелью.)))
Это ж сколько на эти деньги можно было памятников Сталину наставить в России?))0
Долго думали, как отмазать Путина! Но теперь мало кто поверит в этот детский лепет)))
Чем больше стараются отмазать Путина тем смешнее!)))Не легко быть царём
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1049
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:47
#136
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
как же, ведь вы простых людей за лохов держите, считая, что они никогда ремонта не делали и не знают, как выглядят бетонные стены после демонтажа финальной отделки .

Кстати, ждите скоро продолжение расследований о том, куда делись золотые унитазы и ершики. Давеча на Луну китайцы запускали космический аппарат для забора грунта. Так, чтобы порожняк а одну сторону не гонять, туда и вывезли всё золотое барахло из дворца. Вот теперь пусть Путин докажет, что это не так. Настоящий шах и мат ватникам!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:54
#137
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
. Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой"

Об этом и речи не было, враньё всё. Вот и всё.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что это "апарт-отель, гостиница с номерами,

вы что в отпуска не ездите, тоже всё Путина? :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:56
#138
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
как же, ведь вы простых людей за лохов держите

Да никто никого не держит, если сами себя таковыми считаете, ;-) никто другой уже не поможет . :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:57
#139
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А то мы не знаем и не видели в сети фото рабочих с готовыми интерьерами, мебелью.)))

А можно поподробнее, где вы это всё видели ещё?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:58
#140
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
тем смешнее!)))

Кому? не нужно так за всех то беспокоится. ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 01:02
#141
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вы простых людей за лохов держите

Сегодня я добрый, - отпускаю :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6756
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 01:36
#142
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощущение что собрались одни коллективные ид...кремлеботы которые деньгу получают за отмазывание Путина,но нет же! Большинство я знаю и знаю почти лично,и ведь не скажешь что они на Кремль работают,вот для меня теперь большое подспорье,могу труд писать о секте Путинистов) секта Сталинистов уже есть тоже основана на оголтелой пропаганде а тут ещё и с соседних стран люди замешаны)
Ужас какой
Кому скажи)
Что вокруг нас ходят люди которые чёрное с белым не могут отличить) и им по 50-60 лет)
Мда
А ещё про Иеговых чтото говорят
Одно и тоже
Что одни не приемлют критику
Что другие
Ужас
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6756
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 01:41
#143
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы выразился мой отец
Д****л на д****е
40летние и 60летние д****ы пытаются думать
Из головы теперь не выходит
Как так-то ?
Были люди как люди и срочно все стали д****ы,парадокс (цитата к/ф Брат-2)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6756
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 01:57
#144
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если бы Путин каждому либерасту отвечал на его бред,

Ну тоесть делаем вывод какой ТЫ Маркс ? Мелкобуржуазная шестерка по сути ТЫ
Ещё порочишь имя великого экономиста и социолога
Ужас как люди палятся на обыкновенных событиях
Из них коммунисты как из коммунистов 80ых-коммунисты
Впринципе одно и тоже
Когда надо переметнутся
Профайл
Страница 10 из 10«1...8910
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS