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ПолиграфЪ Боярышников:

как же, ведь вы простых людей за лохов держите, считая, что они никогда ремонта не делали и не знают, как выглядят бетонные стены после демонтажа финальной отделки .

Цитата:Кстати, ждите скоро продолжение расследований о том, куда делись золотые унитазы и ершики. Давеча на Луну китайцы запускали космический аппарат для забора грунта. Так, чтобы порожняк а одну сторону не гонять, туда и вывезли всё золотое барахло из дворца. Вот теперь пусть Путин докажет, что это не так. Настоящий шах и мат ватникам!