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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40827
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 82
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 29.01.21 - 23:02
"Россия 1" сняла свой фильм о "дворце Путина": назвали "недостроенной гостиницей")))
Один из "строителей", в маске и строительной каске, дал комментарий, что это "апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном". Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой". Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров.)))))))
Ага, "голые" стены со следами грунтовки, клея плиточного.... как же, ведь вы простых людей за лохов держите, считая, что они никогда ремонта не делали и не знают, как выглядят бетонные стены после демонтажа финальной отделки .А то мы не знаем и не видели в сети фото рабочих с готовыми интерьерами, мебелью.)))
Это ж сколько на эти деньги можно было памятников Сталину наставить в России?))0
Долго думали, как отмазать Путина! Но теперь мало кто поверит в этот детский лепет)))
Чем больше стараются отмазать Путина тем смешнее!)))Не легко быть царём
Один из "строителей", в маске и строительной каске, дал комментарий, что это "апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном". Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой". Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров.)))))))
Ага, "голые" стены со следами грунтовки, клея плиточного.... как же, ведь вы простых людей за лохов держите, считая, что они никогда ремонта не делали и не знают, как выглядят бетонные стены после демонтажа финальной отделки .А то мы не знаем и не видели в сети фото рабочих с готовыми интерьерами, мебелью.)))
Это ж сколько на эти деньги можно было памятников Сталину наставить в России?))0
Долго думали, как отмазать Путина! Но теперь мало кто поверит в этот детский лепет)))
Чем больше стараются отмазать Путина тем смешнее!)))Не легко быть царём
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1049
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:47
Цитата:
Кстати, ждите скоро продолжение расследований о том, куда делись золотые унитазы и ершики. Давеча на Луну китайцы запускали космический аппарат для забора грунта. Так, чтобы порожняк а одну сторону не гонять, туда и вывезли всё золотое барахло из дворца. Вот теперь пусть Путин докажет, что это не так. Настоящий шах и мат ватникам!
ПолиграфЪ Боярышников:
как же, ведь вы простых людей за лохов держите, считая, что они никогда ремонта не делали и не знают, как выглядят бетонные стены после демонтажа финальной отделки .
как же, ведь вы простых людей за лохов держите, считая, что они никогда ремонта не делали и не знают, как выглядят бетонные стены после демонтажа финальной отделки .
Кстати, ждите скоро продолжение расследований о том, куда делись золотые унитазы и ершики. Давеча на Луну китайцы запускали космический аппарат для забора грунта. Так, чтобы порожняк а одну сторону не гонять, туда и вывезли всё золотое барахло из дворца. Вот теперь пусть Путин докажет, что это не так. Настоящий шах и мат ватникам!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:54
Цитата:
Об этом и речи не было, враньё всё. Вот и всё.Цитата:
вы что в отпуска не ездите, тоже всё Путина?
ПолиграфЪ Боярышников:
. Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой"
. Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой"
Об этом и речи не было, враньё всё. Вот и всё.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что это "апарт-отель, гостиница с номерами,
что это "апарт-отель, гостиница с номерами,
вы что в отпуска не ездите, тоже всё Путина?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:56
Цитата:
Да никто никого не держит, если сами себя таковыми считаете, никто другой уже не поможет .
ПолиграфЪ Боярышников:
как же, ведь вы простых людей за лохов держите
как же, ведь вы простых людей за лохов держите
Да никто никого не держит, если сами себя таковыми считаете, никто другой уже не поможет .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:57
Цитата:
А можно поподробнее, где вы это всё видели ещё?
ПолиграфЪ Боярышников:
А то мы не знаем и не видели в сети фото рабочих с готовыми интерьерами, мебелью.)))
А то мы не знаем и не видели в сети фото рабочих с готовыми интерьерами, мебелью.)))
А можно поподробнее, где вы это всё видели ещё?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 00:58
Цитата:
Кому? не нужно так за всех то беспокоится.
ПолиграфЪ Боярышников:
тем смешнее!)))
тем смешнее!)))
Кому? не нужно так за всех то беспокоится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6208
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 01:02
Цитата:
Сегодня я добрый, - отпускаю
ПолиграфЪ Боярышников:
вы простых людей за лохов держите
вы простых людей за лохов держите
Сегодня я добрый, - отпускаю
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 01:36
Такое ощущение что собрались одни коллективные ид...кремлеботы которые деньгу получают за отмазывание Путина,но нет же! Большинство я знаю и знаю почти лично,и ведь не скажешь что они на Кремль работают,вот для меня теперь большое подспорье,могу труд писать о секте Путинистов) секта Сталинистов уже есть тоже основана на оголтелой пропаганде а тут ещё и с соседних стран люди замешаны)
Ужас какой
Кому скажи)
Что вокруг нас ходят люди которые чёрное с белым не могут отличить) и им по 50-60 лет)
Мда
А ещё про Иеговых чтото говорят
Одно и тоже
Что одни не приемлют критику
Что другие
Ужас
Ужас какой
Кому скажи)
Что вокруг нас ходят люди которые чёрное с белым не могут отличить) и им по 50-60 лет)
Мда
А ещё про Иеговых чтото говорят
Одно и тоже
Что одни не приемлют критику
Что другие
Ужас
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 01:41
Как бы выразился мой отец
Д****л на д****е
40летние и 60летние д****ы пытаются думать
Из головы теперь не выходит
Как так-то ?
Были люди как люди и срочно все стали д****ы,парадокс (цитата к/ф Брат-2)
Д****л на д****е
40летние и 60летние д****ы пытаются думать
Из головы теперь не выходит
Как так-то ?
Были люди как люди и срочно все стали д****ы,парадокс (цитата к/ф Брат-2)
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 30.01.21 - 01:57
Цитата:
Ну тоесть делаем вывод какой ТЫ Маркс ? Мелкобуржуазная шестерка по сути ТЫ
Ещё порочишь имя великого экономиста и социолога
Ужас как люди палятся на обыкновенных событиях
Из них коммунисты как из коммунистов 80ых-коммунисты
Впринципе одно и тоже
Когда надо переметнутся
Маркс:
Если бы Путин каждому либерасту отвечал на его бред,
Если бы Путин каждому либерасту отвечал на его бред,
Ну тоесть делаем вывод какой ТЫ Маркс ? Мелкобуржуазная шестерка по сути ТЫ
Ещё порочишь имя великого экономиста и социолога
Ужас как люди палятся на обыкновенных событиях
Из них коммунисты как из коммунистов 80ых-коммунисты
Впринципе одно и тоже
Когда надо переметнутся
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