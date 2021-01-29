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≡ Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40827
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 12:31
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- Весь январь проект ввода дифтарифа находился на проверке в отделе юстиции, - пояснил менеджер по эксплуатации ТОО AlemPay. - Проверка затягивалась и мы вынуждены были перенести запуск с 1 февраля на более поздний срок. Теперь отдел юстиции официально одобрил.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6203
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 18:57
#15
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Цитата:
yudjin:
На счете уже 900 !!!

Не плохая "кормушка" получилась, конечно не такая как у каспия, но всё же 10% это что то феноменальное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10712
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 19:13
#16
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проблемы у льготников с их транспортными картами. это надо как то решать. так понял.
пусть показывают пенсионные, справки со школы и платят наличкой 80.
у остальных с картами банков валит от 0.5 до 6 процентов кешбек. с 80 тенге.
плюс прикладывать можно за всю компанию по очереди сколько хочешь раз.
так вроде.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
53
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 22:12
#17
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Цитата:
yudjin:
На счете уже 900 !!! Стольник сняли за пополнение в их же терминале не предупредив об этом. А я еще обижался на каспи за их комиссию в 200 с 500 тенге)))

Это не комиссия - они списали (или заблокировали) неснижаемый остаток на карте, этот остаток вы можете забрать если закроете карту, но так как люди вряд ли будут закрывать социальную карту, то соответственно эти деньги навсегда останутся у Казпочты (посчитайте 20000 пенсионеров * 100 тенге = разовый приход 2 000 000). Таким образом снятие 100 тенге, это разовая акция, в дальнейшем ничего не будут списывать - проверено.
А мне вообще не повезло - в отделении 110003 на Майлина 41, решила пополнить мамину карту на 500 тенге, пополнила в терминале (единственном в этом отделении, других там нет, ну я и решила, что это правильный терминал Казпочты), так вот сняли 200 тенге комиссию, это полбеды. Вторая беда, что деньги вообще не дошли до карты прошел уже месяц. Чек у меня, там все правильно указано, а денег нет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
82
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 22:39
#18
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По моему эта затея во многом ещё сыровата. Возможно со временем всё будет как задумывалось.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6203
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 22:39
#19
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Я вот тут туплю наверное, но к чему всё это кучевряжество?
Неужели нельзя организовать нормальные проездные билеты, будь то электронные (смартфон например или проездные карты с QR кодом) или бумажные, (автомат, водитель...) И главное, почему за нал чуть ли не вдвое платить нужно?
Кстати при потере карты, у нас получаешь новую, и по старой воришка или кто там ещё ей воспользуется, будет уличен и пойман. А тут вроде как получается, если у школьника, старшеклассники карту отнимут, то будут по ней кататься безвозмездно, то есть бесплатно. Да и с бедными пенсионерами, тоже самое будет. Там забыл, там потеря, там украли.

[Исправлено: elektron, 29.01.2021 - 18:32]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6203
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 23:42
#20
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Карта не должна быть привязана к деньгам.
ПС: в смысле проездная

[Исправлено: elektron, 29.01.2021 - 18:45]
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