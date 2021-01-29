Отправлено: - 22:12

yudjin:

На счете уже 900 !!! Стольник сняли за пополнение в их же терминале не предупредив об этом. А я еще обижался на каспи за их комиссию в 200 с 500 тенге)))

Цитата:Это не комиссия - они списали (или заблокировали) неснижаемый остаток на карте, этот остаток вы можете забрать если закроете карту, но так как люди вряд ли будут закрывать социальную карту, то соответственно эти деньги навсегда останутся у Казпочты (посчитайте 20000 пенсионеров * 100 тенге = разовый приход 2 000 000). Таким образом снятие 100 тенге, это разовая акция, в дальнейшем ничего не будут списывать - проверено.А мне вообще не повезло - в отделении 110003 на Майлина 41, решила пополнить мамину карту на 500 тенге, пополнила в терминале (единственном в этом отделении, других там нет, ну я и решила, что это правильный терминал Казпочты), так вот сняли 200 тенге комиссию, это полбеды. Вторая беда, что деньги вообще не дошли до карты прошел уже месяц. Чек у меня, там все правильно указано, а денег нет.