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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40827
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6752
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:07
#120
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6201
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:09
#121
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Цитата:
abaika95:
Что за Навальным стоит ЦРУ и ми-6?) Объяснить?

Лично ради меня, не не стоит утруждаться.
То есть вы сами понимаете, что акция Навального - Лажа? ;-)
Есть и другое мнение
А вот кто реальный кукловод, вопрос... 8-)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1977
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:33
#122
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Цитата:
abaika95:
Ты же понял о чем я не включай Алекса)

При чем здесь Алекс? Ваша писанина здесь полный бред.
В открытом доступе на специализированных информационных ресурсах есть вся необходимая информация об этом объекте, о кадастровой стоимости всех объектов, о кадастровой стоимости земли, затраты на налоги за все это несёт Инвестор. А на кадастровый учёт, все объекты даже полностью не завершенные строительством при таком многоэтапном строительстве по инвестдоговору, ставятся на кадастровый учёт, потому что только кадастровый учёт даёт юридическое определение что объекты являются не движимостью, и это для инвестора важно, так как при невозможности дальнейшего строительства, если инвестор решит прекратить работы из-за финансовых проблем, он сможет продать такую недвижимость по ее реальной стоимости. Нет кадастрового учёта зданий и сооружений, то это пустышка, и тот же Заказчик может изъят землю, и Инвестор за все построенное получит 0 рублей, так как оценивать нечего, так как по юридическому определению движимое имущество (не путать с недвижимостью определенной выше),можно передвинуть куда угодно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6752
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:34
#123
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Цитата:
elektron:
Лично ради меня, не не стоит утруждаться. То есть вы сами понимаете, что акция Навального - Лажа?

То что за ним стоит ЦРУ что признавал даже Путинм(знаменитая фраза что Навальный легализует разведданные западных спецслужб) означает что его расследования имеют логическую основу и вообще основу) даже ЦРУ может играть в дурачка но что-то ФСБ пока проигрывает по всем фронтам
Ещё раз для некоторых тут,я не навальнист и презираю всяких Мадуро но это не означает что это дворец не Путина) просто надо рассуждать объективно,изучая но не принимая ни ту ни другую сторону иначе это путь к сектанству
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6752
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:36
#124
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Цитата:
Нурбанчик:
В открытом доступе на специализированных информационных ресурсах есть вся необходимая информация об этом объекте

Ну да там же не напишут что дворец и винодельня размером с Монако принадлежит В.В.Путину)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10706
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:36
#125
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Цитата:
Нурбанчик:
При чем здесь Алекс? Ваша писанина здесь полный бред.


зря время тратишь, во флуде отвечу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6201
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:40
#126
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Цитата:
abaika95:
но это не означает что это дворец не Путина)

А что тогда означает, что это дворец Путина?
Зачем он ему, пока он президент, всея Россея его. ;-)

[Исправлено: elektron, 29.01.2021 - 15:48]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6201
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:42
#127
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Ах ну да забыл, Навальный же видео распространил, жёсткая доказуха. :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1977
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:42
#128
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Цитата:
elektron:
То есть вы сами понимаете, что акция Навального - Лажа? Есть и другое мнение

Откуда у абайки будет другое мнение кроме навальновских сказок?
Нам он здесь пишет, что мы всему верим сказанному в кремле, при этом верит навальновскому бреду, уделяя внимание со своими оценками, что я например АнтиНАН, раз указал ссылки не на сказки типа Навального, а на реальные дела в том же суде Лондона, были ещё судебные разбирательства в Нью-Йорке с недвижимостью солнцеликого.
Я абайке про факты, которые не нужно путать со сказками ФБК, а абайка в ответ клеймит меня антиНАНом :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1977
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:45
#129
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Цитата:
abaika95:
Ну да там же не напишут что дворец и винодельня размером с Монако принадлежит В.В.Путину)

Размер с Монако? Протрезвей для начала :-x
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1977
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:49
#130
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Цитата:
alex_60:
зря время тратишь, во флуде отвечу.

Жду вылета с Алма-Аты, так что есть время :lol: Хотя уже кажись будем вылетать, КВС прошел в кабину 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10706
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:54
#131
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Цитата:
Нурбанчик:
Жду вылета с Алма-Аты


в Москву?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1977
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 21:30
#132
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Цитата:
alex_60:
в Москву?

Да. Только рейс не пассажирский, а грузовой. На самолёте "Волга-Днепр" во Внуково.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10706
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 21:36
#133
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Цитата:
Нурбанчик:
Да. Только рейс не пассажирский, а грузовой. На самолёте "Волга-Днепр" во Внуково.


понятно.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1048
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 21:40
#134
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Цитата:
abaika95:
Потом Путин вместо того чтобы нагнуть своих нукеров и показать дворец изнутри и рельных владельцев, мол это просто дворец олигархов каких-то


Если бы Путин каждому либерасту отвечал на его бред, то нужно было содержать армию помощников, численностью равной населению небольшой страны. Например разнуздал в тик-токе звякало какой-нибудь очередной абайка95 с задворок великой империи, дескать сосед ему по пьяни клялся, что у Путина ёршик из чистого золота, веса немалого.

Ему тут же звонят помощники из администрации, что мол это не так, какие желаете доказательства? Может выехать на съёмку сам Соловьев, кто-нибудь из Эха или желаете лично убедиться, что это не так? Высылаем за вами спецборт, все расходы берём на себя.

И наверняка, потоки таких "новостей" тем шире, чем публичные человек. Поэтому со временем на эту пургу перестают обращать внимание, потому что чем больше на них реагируют, тем больше желающих вступить в эту игру. А может быть эти люди иногда даже удивляются какому-нибудь идиотизму, типа золотого ёршика. Ведь чистить унитаз гирей - это уж совсем запредельно.
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