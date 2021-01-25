Отправлено: - 20:33

abaika95:

Ты же понял о чем я не включай Алекса)

Цитата:При чем здесь Алекс? Ваша писанина здесь полный бред.В открытом доступе на специализированных информационных ресурсах есть вся необходимая информация об этом объекте, о кадастровой стоимости всех объектов, о кадастровой стоимости земли, затраты на налоги за все это несёт Инвестор. А на кадастровый учёт, все объекты даже полностью не завершенные строительством при таком многоэтапном строительстве по инвестдоговору, ставятся на кадастровый учёт, потому что только кадастровый учёт даёт юридическое определение что объекты являются не движимостью, и это для инвестора важно, так как при невозможности дальнейшего строительства, если инвестор решит прекратить работы из-за финансовых проблем, он сможет продать такую недвижимость по ее реальной стоимости. Нет кадастрового учёта зданий и сооружений, то это пустышка, и тот же Заказчик может изъят землю, и Инвестор за все построенное получит 0 рублей, так как оценивать нечего, так как по юридическому определению движимое имущество (не путать с недвижимостью определенной выше),можно передвинуть куда угодно.