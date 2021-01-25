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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40825
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6748
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:07
#120
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Цитата:
Нурбанчик:
Мне твои костанайские дяди из кремля не нужны, я был на этом объекте 3 раза.

Да хоть 100500 раз
Ты же понял о чем я не включай Алекса)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6199
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 20:09
#121
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Цитата:
abaika95:
Что за Навальным стоит ЦРУ и ми-6?) Объяснить?

Лично ради меня, не не стоит утруждаться.
То есть вы сами понимаете, что акция Навального - Лажа? ;-)
Есть и другое мнение
А вот кто реальный кукловод, вопрос... 8-)
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