Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги". Читать новость
abaika95: тут народ уже понимает что Путин врёт по любому поводу
а тут вроде не предал.. хамелеон какой то. и что за народ такой,которых 257 повязали? и которые признались что они нарушили закон и плачут в камеру.. больше не буду,простите извините в племени мумба -юмба и то больше народу.. чем в вашей секте.
abaika95: это хуже чем сказать да дворец мой но я его вот вот собирался перестроить под санаторий для сирот..... Топорно топорно работают
Не прошло и дня как неожиданно появилось видео с внутрянностями дворца Путина Прям прям решили пойти по моей методичке) дворец И главное очень во время,больше недели прошло с опубликования видео Навальным) Неделю что надо вывозили,неделю что надо срывали,неделю где надо замазывали) Предвижу будущее через неделю будет интервью с "владельцем" дворца где он от чистого сердца подарит свой особняк сиротам) ну или сделает санаторий для ветеранов)
abaika95: Прям прям решили пойти по моей методичке) дворец
Мания величия, не? Дворец не достроен, помещения пусты, по выписке из ЕГРН, здание это ещё не жилое, но стоит на кадастровом учёте, как объект недвижимости с которого уплачиваются налоги государству. С земельного участка тоже налоги. Так что Навальный облажался, здание не достроено. А на счёт что ничего ни кто раньше не писал, что это за объект - неправда, ещё в начале строительства была информация в СМИ, что это инвестиционный объект. А показывать все что делается на всех объектах, это тоже не нормально.
Это был сарказм,и да они точно идут по методичке написанной очень давно для таких ситуаций) Цитата:
Нурбанчик: Дворец не достроен, помещения пусты,
Без проблем пусть покажут хоккейный корт который явно за неделю не успели убрать) или запустят ухо Москвы на объект,запустили провластного блогера на час и довольны) ход хороший но он вызывает ещё больше вопросов) И да объект строят с 11 года чето очень долго строят,не стадион же)
abaika95: И да объект строят с 11 года чето очень долго строят,не стадион же)
Ты хочешь видеть то, что хочешь. Я не один раз написал в комментариях этой статьи, что объект инвестиционный. Про инвестиционные договоры, тебе нет смысла рассказывать. Инвестор строит, на сколько ему позволяют его финансовые возможности, а инвестиционный договор пролонгирует, так как Застройщик не против этого.
Ты видишь только то что тебе показали дяди из кремля) впринципе от навальнят не отличаешься в этом,но своим умом то надо соображать.Навальный (ЦРУ и ми-6) вполне дали ясную картину что и зачем следует и пропагандисты идут по протореной дорожке,сначала неделю отрицали,потом собрали какой-то молодежный съезд (типо) чтобы Путин лично высказался что дворец не его( ну не проводить же брифинг это палево) и вот через неделю когда что надо успели сорвать показали сам дворец,ещё через неделю покажут владельца( кто из бизнесменов согласится взять на себя груз)потом ещё через неделю объявят что дворец идёт в подарок государству для благих целей итд
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