Отправлено: - 16:24

abaika95:

это хуже чем сказать да дворец мой но я его вот вот собирался перестроить под санаторий для сирот..... Топорно топорно работают

Цитата:Не прошло и дня как неожиданно появилось видео с внутрянностями дворца ПутинаПрям прям решили пойти по моей методичке)И главное очень во время,больше недели прошло с опубликования видео Навальным)Неделю что надо вывозили,неделю что надо срывали,неделю где надо замазывали)Предвижу будущее через неделю будет интервью с "владельцем" дворца где он от чистого сердца подарит свой особняк сиротам) ну или сделает санаторий для ветеранов)