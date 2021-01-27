Отправлено: - 15:43

drakon:

Ты, наверное, Дамбу, никогда не - видел. Зачем там - трубы?..

Цитата:мало кто из них знает, что дамба это не просто насыпь, облитая бетоном,а сложное гидротехническое сооружение.Трубы сифонного дренажа например тянутся по подземной галерее вдоль всей дамбы.Через определённое расстояние от этих толстых труб уходят ответвления в скважины дренажа.и так далее.