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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9922
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.21 - 22:21
Цитата:
Не, тема важнее. Но скоро появится много интересных тем))
elektron:
А я то грешным делом подумал - дискуссии с абайкой важнее всякой темы.
А я то грешным делом подумал - дискуссии с абайкой важнее всякой темы.
Не, тема важнее. Но скоро появится много интересных тем))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.01.21 - 12:01
Цитата:
да порванных труб нет.
обидно,да?
ну у себя под боком посмотри тогда
//Провыв дамбы на Эльбе на участке длиной 50 метров произошел
в ночь на понедельник в округе Стендаль
на северо-востоке федеральной земли Саксония-Анхальт в Германии,
свои дома должны покинуть 1,5 тысячи жителей.. ///
drakon:
Я тоже это - заметил.
Я тоже это - заметил.
да порванных труб нет.
обидно,да?
ну у себя под боком посмотри тогда
//Провыв дамбы на Эльбе на участке длиной 50 метров произошел
в ночь на понедельник в округе Стендаль
на северо-востоке федеральной земли Саксония-Анхальт в Германии,
свои дома должны покинуть 1,5 тысячи жителей.. ///
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.01.21 - 12:18
Цитата:
Так то - дамба, не трубы же...
alex_60:
//Провыв дамбы на Эльбе н
//Провыв дамбы на Эльбе н
Так то - дамба, не трубы же...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 11:24
Цитата:
а в дамбе трубы..
drakon:
Так то - дамба, не трубы же..
Так то - дамба, не трубы же..
а в дамбе трубы..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 13:24
Цитата:
Ты, наверное, Дамбу, никогда не - видел.
Зачем там - трубы?...
alex_60:
а в дамбе трубы..
а в дамбе трубы..
Ты, наверное, Дамбу, никогда не - видел.
Зачем там - трубы?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 15:43
Цитата:
мало кто из них знает, что дамба это не просто насыпь, облитая бетоном,
а сложное гидротехническое сооружение.
Трубы сифонного дренажа например тянутся по подземной галерее вдоль всей дамбы.
Через определённое расстояние от этих толстых труб уходят ответвления в скважины дренажа.
и так далее.
drakon:
Ты, наверное, Дамбу, никогда не - видел. Зачем там - трубы?..
Ты, наверное, Дамбу, никогда не - видел. Зачем там - трубы?..
мало кто из них знает, что дамба это не просто насыпь, облитая бетоном,
а сложное гидротехническое сооружение.
Трубы сифонного дренажа например тянутся по подземной галерее вдоль всей дамбы.
Через определённое расстояние от этих толстых труб уходят ответвления в скважины дренажа.
и так далее.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 15:44
ну это если серьезная дамба конечно,не запруда.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 15:44
почитай на досуге, это интересно.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 16:08
Цитата:
Алекс, ты наверное - прав.
Вот она, дамба на Эльбе.
Там экскаватор,траншею - роет.
Наверное будут трубы - укладывать...
alex_60:
почитай на досуге, это интересно.
почитай на досуге, это интересно.
Алекс, ты наверное - прав.
Вот она, дамба на Эльбе.
Там экскаватор,траншею - роет.
Наверное будут трубы - укладывать...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 16:10
Цитата:
---Он всегда прав .
drakon:
Алекс, ты наверное - прав.
Алекс, ты наверное - прав.
---Он всегда прав .
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 16:13
Цитата:
Читает - много. А мне - лень.
Алекс мне новости сообщает...
Гога:
---Он всегда прав .
---Он всегда прав .
Читает - много. А мне - лень.
Алекс мне новости сообщает...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 16:31
Цитата:
---А мне приходится самому искать
drakon:
новости сообщает...
новости сообщает...
---А мне приходится самому искать
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 17:24
Цитата:
сообщаю
///Без электроснабжения остались около 500 частных домов - хутор Песчаный, села Супсех, Гай-Кодзор и Бужор, входящие в состав Анапы.
Электроснабжение потребителей Анапы в Краснодарском крае восстановлено после аварии на сетях, которая произошла из-за непогоды///
ты в каком ауле живешь?
Гога:
-А мне приходится самому искать
-А мне приходится самому искать
сообщаю
///Без электроснабжения остались около 500 частных домов - хутор Песчаный, села Супсех, Гай-Кодзор и Бужор, входящие в состав Анапы.
Электроснабжение потребителей Анапы в Краснодарском крае восстановлено после аварии на сетях, которая произошла из-за непогоды///
ты в каком ауле живешь?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 17:25
вот еще
///Вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию, полиция ищет нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.////
///Вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию, полиция ищет нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.////
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.01.21 - 17:26
новости вчерашнего дня.
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