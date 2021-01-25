Прогноз на 5 дней
ясно-7°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • Ю-ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 8 из 8«1...678
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40823
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10678
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 11:31
#105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тут народ уже понимает что Путин врёт по любому поводу


а тут вроде не предал..
хамелеон какой то.
и что за народ такой,которых 257 повязали?
и которые признались что они нарушили закон и плачут в камеру..
больше не буду,простите извините
в племени мумба -юмба и то больше народу..
чем в вашей секте.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6740
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 16:24
#106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
это хуже чем сказать да дворец мой но я его вот вот собирался перестроить под санаторий для сирот..... Топорно топорно работают

Не прошло и дня как неожиданно появилось видео с внутрянностями дворца Путина
Прям прям решили пойти по моей методичке)
дворец
И главное очень во время,больше недели прошло с опубликования видео Навальным)
Неделю что надо вывозили,неделю что надо срывали,неделю где надо замазывали)
Предвижу будущее через неделю будет интервью с "владельцем" дворца где он от чистого сердца подарит свой особняк сиротам) ну или сделает санаторий для ветеранов)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20992
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 16:38
#107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну или сделает санаторий для ветеранов)

Из резиденции, Президента, в КОстанае,
давно пора сделать - детский дом или санаторий.
А там один человек - живёт... :lol: :-o
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6740
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 17:24
#108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Из резиденции, Президента, в КОстанае, давно пора сделать - детский дом или санаторий. А там один человек - живёт

Да вполне реально
Резиденция старая уже
Ещё от обкома осталась
Вот советские чиновники любили на широку ногу жить
Надо другую построить
Попроще и поменьше
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20992
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 17:33
#109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да вполне реально Резиденция старая уже

И, ОН, не боится, что потолок, ему
на голову - рухнет.Останетесь без... :lol: :-o ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6740
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 17:41
#110
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И, ОН, не боится, что потолок, ему на голову - рухнет.Останетесь без

Приедь, спроси,если штази выпустит
Профайл
Страница 8 из 8«1...678
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: azlk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS