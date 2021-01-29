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Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40823
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 12:31
- Весь январь проект ввода дифтарифа находился на проверке в отделе юстиции, - пояснил менеджер по эксплуатации ТОО AlemPay. - Проверка затягивалась и мы вынуждены были перенести запуск с 1 февраля на более поздний срок. Теперь отдел юстиции официально одобрил.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10678
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 12:31
///вступит в силу в первой декаде февраля.//
размыто, 1 февраля,5 февраля ,10 февраля.
все это первая декада.
//причина в том, что "еще не завершена интеграция и со стороны AlemPay выходят ошибки".//
ну и об каком вступлении в силу может идти речь?
два месяца как система работает в тестовом режиме.
и на выходе- не завершена интеграция, выходят ошибки.
размыто, 1 февраля,5 февраля ,10 февраля.
все это первая декада.
//причина в том, что "еще не завершена интеграция и со стороны AlemPay выходят ошибки".//
ну и об каком вступлении в силу может идти речь?
два месяца как система работает в тестовом режиме.
и на выходе- не завершена интеграция, выходят ошибки.
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 12:57
А что делать пенсионеру с района, например приехавшему на лечение в Костанай (имеющему карту каспи) будет ли льготный проезд распространятся на него. если нет то это дискриминация.
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 13:21
Все в начале февраля ждём кучу сообщений от Юджина и Алекса что они забыли при поездке на автобусе про дифференцированный тариф и все теперь вокруг виноваты!!!)
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 13:22
Цитата:
Кто будет платить за ошибки системы? Пассажир? И когда наконец-то пройдёт интеграция? Как проверить интегрированна ли конкретная карта в систему?
Да, я её активировал на почте и смс сообщением в алемпей. Но пока не могу проверить в автобусе, так как пополнить баланс вчера казпочта не смогла.
Цитата:
Ну зачем же так красиво вводить людей в заблуждение? При оплате КАКОЙ картой будет у ребенка 40 тн? Только КАЗПОЧТЫ! Не алемпей, ни банковской!
"еще не завершена интеграция и со стороны AlemPay выходят ошибки".
Кто будет платить за ошибки системы? Пассажир? И когда наконец-то пройдёт интеграция? Как проверить интегрированна ли конкретная карта в систему?
Да, я её активировал на почте и смс сообщением в алемпей. Но пока не могу проверить в автобусе, так как пополнить баланс вчера казпочта не смогла.
Цитата:
После введения дифтарифа проезд в автобусе наличными будет стоить 150 тенге для всех категорий пассажиров, а при оплате картой – по-прежнему 80, 70 и 40 тенге.
Ну зачем же так красиво вводить людей в заблуждение? При оплате КАКОЙ картой будет у ребенка 40 тн? Только КАЗПОЧТЫ! Не алемпей, ни банковской!
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 13:30
Цитата:
Да тут дискриминация на дискриминации... Засудить бы всех этих новаторов.
Если ко мне приехали родственниками с ДЕТЬМИ, которые не имееют карту КАЗПОЧТЫ, потому что она им была не нужна в принципе, то каким образом они должны оплачивать ПОЛОЖЕННЫЙ им льготный проезд в Костанае? Пусть Ерболов ответит.
Didos:
если нет то это дискриминация.
если нет то это дискриминация.
Да тут дискриминация на дискриминации... Засудить бы всех этих новаторов.
Если ко мне приехали родственниками с ДЕТЬМИ, которые не имееют карту КАЗПОЧТЫ, потому что она им была не нужна в принципе, то каким образом они должны оплачивать ПОЛОЖЕННЫЙ им льготный проезд в Костанае? Пусть Ерболов ответит.
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 15:13
Цитата:
Непонял суть наезда. Пассажиры же не виноваты в ошибках системы. Неполадки системы должны исправляться на стадии пуско-наладочных работ.
Я считаю что по закону все непонятки должны решатся в пользу пассажиров.
abaika95:
забыли при поездке на автобусе про дифференцированный тариф и все теперь вокруг виноваты!!
забыли при поездке на автобусе про дифференцированный тариф и все теперь вокруг виноваты!!
Непонял суть наезда. Пассажиры же не виноваты в ошибках системы. Неполадки системы должны исправляться на стадии пуско-наладочных работ.
Я считаю что по закону все непонятки должны решатся в пользу пассажиров.
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 15:31
Цитата:
Некоторые пассажиры могут просто сами тупить
Didos:
Непонял суть наезда. Пассажиры же не виноваты в ошибках системы.
Непонял суть наезда. Пассажиры же не виноваты в ошибках системы.
Некоторые пассажиры могут просто сами тупить
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 16:39
Цитата:
Это как вместо банковской карты давать карту города? Или Игральную карту?
Не могу придумать.
abaika95:
Некоторые пассажиры могут просто сами тупить
Некоторые пассажиры могут просто сами тупить
Это как вместо банковской карты давать карту города? Или Игральную карту?
Не могу придумать.
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 16:46
Процедура оплаты должна быть максимально простой и прозрачной.
Например:
1)я взрослый должен легко плаить за себя любой банковской картой
2)я с 2-мя детьми должен легко заплатить одной банковской картой (1 взрослый и 2 детских)
3)пенсионер приехавший из Нурсултана с помощью карты каспи и пенсионного удостоверения заплатить по льготе.
Все другие непонятки должны читаться в пользу пассажиров.
Например:
1)я взрослый должен легко плаить за себя любой банковской картой
2)я с 2-мя детьми должен легко заплатить одной банковской картой (1 взрослый и 2 детских)
3)пенсионер приехавший из Нурсултана с помощью карты каспи и пенсионного удостоверения заплатить по льготе.
Все другие непонятки должны читаться в пользу пассажиров.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 162
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 16:58
Цитата:
Ща вас почитают и выйдет постановление акимата, где будет прописано, что ьготой могут пользоваться только жители г. Костанай.....Соотвественно все районники и гости города пролетят со льготой и будет все законно.
Didos:
будет ли льготный проезд распространятся на него. если нет то это дискриминация.
будет ли льготный проезд распространятся на него. если нет то это дискриминация.
Ща вас почитают и выйдет постановление акимата, где будет прописано, что ьготой могут пользоваться только жители г. Костанай.....Соотвественно все районники и гости города пролетят со льготой и будет все законно.
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 17:01
Цитата:
В Нурсултане пенсионер с Костаная по пенсионному пользуется льготой в автобусе.
5555:
Ща вас почитают и выйдет постановление акимата, где будет прописано, что ьготой могут пользоваться только жители г. Костанай.....Соотвественно все районники и гости города пролетят со льготой и будет все законно.
Ща вас почитают и выйдет постановление акимата, где будет прописано, что ьготой могут пользоваться только жители г. Костанай.....Соотвественно все районники и гости города пролетят со льготой и будет все законно.
В Нурсултане пенсионер с Костаная по пенсионному пользуется льготой в автобусе.
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 17:21
Цитата:
Все проще
Это когда пытаются как в магазине быстро провести карту и дальше бежать
А ее необходимо удерживать секунд 5 над валидатором
Так что многие сами тупят а потом истерику поднимают)
Didos:
Это как вместо банковской карты давать карту города? Или Игральную карту? Не могу придумать.
Это как вместо банковской карты давать карту города? Или Игральную карту? Не могу придумать.
Все проще
Это когда пытаются как в магазине быстро провести карту и дальше бежать
А ее необходимо удерживать секунд 5 над валидатором
Так что многие сами тупят а потом истерику поднимают)
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