Re: «Аэрофлот» продлил запрет на полеты в семь городов...

Отправлено: - 14:37

Ну да для студентов надо согласовывать и пересогласовывать. А для туристов, тех кто устал и хочет отдохнуть им зеленая дорога. Даже отсюда летают на моря. А в Россию только из Нур-Султана. Идиотизм.