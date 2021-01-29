Отправлено: - 15:23

Секций по биатлону в Костанае нет, соревнований тоже не проводят. Вот и остается любителям этого вида спорта следить за ним по телевизору. Тем интереснее было наблюдать за турниром, который провели среди сотрудников ГКП "КТЭК"