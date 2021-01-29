Отправлено: - 14:18

yudjin:

Казахский, как и любой другой, уже не существует без заимствованных слов... А это значит использует буквы Я, Ч, Щ, Ц, Э, Ю....

yudjin:

За-то теперь вместо штриха сверху нах...вертили и точки, и палочки и хвостики... Для чего?

yudjin:

Если печатать i маленькую, она всегда печатается с точкой.

Цитата:Из перечисленного в буквах Я и Ю - два звука изначально (йа и йу соответственно) - так и будут транслитероваться. Остальных - просто нет в казахском языке и будут писаться имеющимися. Хотя для буквы С могли бы заимствованный звук Ч или Ц оставить.Цитата:Эти палочки и точки вполне логичны. Они означают точно такие же звуки, как и в других языках (например, по аналогии с немецким - а с точками и о с точками читаются точно так же как и казахские и любых других языков), а вот вездесущие акуты были совсем не в тему.Цитата:Согласен. Тут логичнее было с двумя точками, а не одной.