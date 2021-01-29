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Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40823
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 09:49
В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков усовершенствованного алфавита. Организованы открытые обсуждения с целью учета общественного мнения.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3049
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 09:49
А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10674
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 10:17
Цитата:
до 2031 года ничего не делать.а к этому времени много что может произойти.
вижу что сейчас массово убирают вывески на абракадабском языке
с кучей запятых вверху, и новые вешают на русском и или английском.
Сергей_я:
А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?
А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?
до 2031 года ничего не делать.а к этому времени много что может произойти.
вижу что сейчас массово убирают вывески на абракадабском языке
с кучей запятых вверху, и новые вешают на русском и или английском.
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 10:24
Цитата:
Бумажную продукцию использовать по назначению согласно мягкости/жесткости.
Над вывесками тупо ржать... Теперь там ошибка на ошибке. Ау, мониторинговая группа по соблюдению языка из акимата и газеты Костанай таны, почему спим, не проверяем?
А вот ректор-депутат Дощанова наверное не спит, уже выпиливает новую букву У, ведь та, которая стоит уже не правильная))) Да и точку теперь переносить надо над I... В одном слове две ошибки. Садись, два!
Делаем ставки, знатоки, через сколько на университете заменят букву?
Сергей_я:
А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?
А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?
Бумажную продукцию использовать по назначению согласно мягкости/жесткости.
Над вывесками тупо ржать... Теперь там ошибка на ошибке. Ау, мониторинговая группа по соблюдению языка из акимата и газеты Костанай таны, почему спим, не проверяем?
А вот ректор-депутат Дощанова наверное не спит, уже выпиливает новую букву У, ведь та, которая стоит уже не правильная))) Да и точку теперь переносить надо над I... В одном слове две ошибки. Садись, два!
Делаем ставки, знатоки, через сколько на университете заменят букву?
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 121
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 10:30
Когда начались разговоры о переходе на латиницу, одним из аргументов было использование английской раскладки на компьютере. Но тогда по аналогии с Английским языком, некоторые звуки должны передаваться при написании несколькими буквами. При нынешнем алфавите опять отделенную языковую раскладку использовать придётся.
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 10:32
Цитата:
То что у тебя под домом на мойке повесили новую вывеску ни о чем не говорит) хотя ты всеровно не поймёшь)
alex_60:
с кучей запятых вверху, и новые вешают на русском и или английском.
с кучей запятых вверху, и новые вешают на русском и или английском.
То что у тебя под домом на мойке повесили новую вывеску ни о чем не говорит) хотя ты всеровно не поймёшь)
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 10:34
Предвижу будущее,Ещё три раза менять алфавит будут
Пока обыватели тут будут потешаться и глазками хлопать "ох как смИшно ох какие глупцы сразу не могут сделать по нормальному" в это время умные люди будут открывать новые компании по производству вывесок на новом алфавите)
Пока обыватели тут будут потешаться и глазками хлопать "ох как смИшно ох какие глупцы сразу не могут сделать по нормальному" в это время умные люди будут открывать новые компании по производству вывесок на новом алфавите)
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 10:54
Вот и казпочте головняк... мало того, что сверху на крыше 3 ошибки:
теперь же кучу табличек на домах безграмотные станут.
Даже на вывеске городского акимата теперь ошибок много:
Игра на внимательность: сколько неправильных букв на ней?
теперь же кучу табличек на домах безграмотные станут.
Даже на вывеске городского акимата теперь ошибок много:
Игра на внимательность: сколько неправильных букв на ней?
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 13:59
Цитата:
Снова введение в заблуждение, чтобы выглядеть якобы продуктивно. Казахский, как и любой другой, уже не существует без заимствованных слов... А это значит использует буквы Я, Ч, Щ, Ц, Э, Ю....
Про них пока не слова... Их просто выкинут из оборота? А может просто сделают как и в прошлом варианте состоящими из 2-х знаков? Так о каком принципе тогда речь?
Я не понимаю почему так игнорируется буква Ц ?... При этом на стандартной клавиатуре на латинице кнопка С не будет задействована? Ну это же смешно. Не при делах и W.
В общем новый вариант не лучше прошлого. Единственное с 3-мя буквами У какую-то логику нашли. За-то теперь вместо штриха сверху нах...вертили и точки, и палочки и хвостики... Для чего?
С И, Й, I тоже никакой логики. Вообще-то И - гласная, а Й - согласная. Как можно их под один знак засунуть? Да еще и чтобы сверху была точка. Как они представляют себе это при печатании на клавиатуре?
Если печатать i маленькую, она всегда печатается с точкой. А как напечатать её без точки, чтобы это была специфическая казахская i ?
Короче, очередная лажа не от лингвистов, а освоителей, допущенных к кормушке.
Алфавит соответствует принципу "один звук — одна буква"
Снова введение в заблуждение, чтобы выглядеть якобы продуктивно. Казахский, как и любой другой, уже не существует без заимствованных слов... А это значит использует буквы Я, Ч, Щ, Ц, Э, Ю....
Про них пока не слова... Их просто выкинут из оборота? А может просто сделают как и в прошлом варианте состоящими из 2-х знаков? Так о каком принципе тогда речь?
Я не понимаю почему так игнорируется буква Ц ?... При этом на стандартной клавиатуре на латинице кнопка С не будет задействована? Ну это же смешно. Не при делах и W.
В общем новый вариант не лучше прошлого. Единственное с 3-мя буквами У какую-то логику нашли. За-то теперь вместо штриха сверху нах...вертили и точки, и палочки и хвостики... Для чего?
С И, Й, I тоже никакой логики. Вообще-то И - гласная, а Й - согласная. Как можно их под один знак засунуть? Да еще и чтобы сверху была точка. Как они представляют себе это при печатании на клавиатуре?
Если печатать i маленькую, она всегда печатается с точкой. А как напечатать её без точки, чтобы это была специфическая казахская i ?
Короче, очередная лажа не от лингвистов, а освоителей, допущенных к кормушке.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13642
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 14:18
Цитата:
Из перечисленного в буквах Я и Ю - два звука изначально (йа и йу соответственно) - так и будут транслитероваться. Остальных - просто нет в казахском языке и будут писаться имеющимися. Хотя для буквы С могли бы заимствованный звук Ч или Ц оставить.
Цитата:
Эти палочки и точки вполне логичны. Они означают точно такие же звуки, как и в других языках (например, по аналогии с немецким - а с точками и о с точками читаются точно так же как и казахские и любых других языков), а вот вездесущие акуты были совсем не в тему.
Цитата:
Согласен. Тут логичнее было с двумя точками, а не одной.
yudjin:
Казахский, как и любой другой, уже не существует без заимствованных слов... А это значит использует буквы Я, Ч, Щ, Ц, Э, Ю....
Казахский, как и любой другой, уже не существует без заимствованных слов... А это значит использует буквы Я, Ч, Щ, Ц, Э, Ю....
Из перечисленного в буквах Я и Ю - два звука изначально (йа и йу соответственно) - так и будут транслитероваться. Остальных - просто нет в казахском языке и будут писаться имеющимися. Хотя для буквы С могли бы заимствованный звук Ч или Ц оставить.
Цитата:
yudjin:
За-то теперь вместо штриха сверху нах...вертили и точки, и палочки и хвостики... Для чего?
За-то теперь вместо штриха сверху нах...вертили и точки, и палочки и хвостики... Для чего?
Эти палочки и точки вполне логичны. Они означают точно такие же звуки, как и в других языках (например, по аналогии с немецким - а с точками и о с точками читаются точно так же как и казахские и любых других языков), а вот вездесущие акуты были совсем не в тему.
Цитата:
yudjin:
Если печатать i маленькую, она всегда печатается с точкой.
Если печатать i маленькую, она всегда печатается с точкой.
Согласен. Тут логичнее было с двумя точками, а не одной.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1943
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 15:01
Цитата:
Букву Ц заменили везде на S. Особенно нравится мне написание слова polisia. Как не спрошу у знакомых полицейских, как правильно читается название их службы - полисия и полися, в ответ только маты...
yudjin:
А это значит использует буквы Я, Ч, Щ, Ц, Э, Ю....
А это значит использует буквы Я, Ч, Щ, Ц, Э, Ю....
Букву Ц заменили везде на S. Особенно нравится мне написание слова polisia. Как не спрошу у знакомых полицейских, как правильно читается название их службы - полисия и полися, в ответ только маты...
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 15:13
Цитата:
А PISSA как звучит гордо... ПИЦЦА
юля елиссева:
Особенно нравится мне написание слова polisia.
Особенно нравится мне написание слова polisia.
А PISSA как звучит гордо... ПИЦЦА
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 161
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 15:31
Цитата:
И В дополнение.... раскладка латиницей QWERTY и кирилицы ЙЦУКЕН появились не просто так а исходя из частоты использования при письме. Наиболее часто используемые знаки в центре клавиатуры, наименее накраю. И каким боком здесь казахский? Не мучьте народ верните кириллицу и разработайте собственную раскладку - это будет развитие языка. Все остальное - бред. Если хотите 1 буква 1 звук - то вам к старому варианту на кириллице иначе к 24 буквам латиницы нужно будет еще 19 букв придумать. Если хотите в 24 знака вместить 41 звук - то латиница с двойными буквами. Если говорите что всего звуков 28 - то измените правила языка - упростите их. Уберите разницу между твердым К и мягким. Иного способа нет.
yudjin:
И В дополнение.... раскладка латиницей QWERTY и кирилицы ЙЦУКЕН появились не просто так а исходя из частоты использования при письме. Наиболее часто используемые знаки в центре клавиатуры, наименее накраю. И каким боком здесь казахский? Не мучьте народ верните кириллицу и разработайте собственную раскладку - это будет развитие языка. Все остальное - бред. Если хотите 1 буква 1 звук - то вам к старому варианту на кириллице иначе к 24 буквам латиницы нужно будет еще 19 букв придумать. Если хотите в 24 знака вместить 41 звук - то латиница с двойными буквами. Если говорите что всего звуков 28 - то измените правила языка - упростите их. Уберите разницу между твердым К и мягким. Иного способа нет.
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