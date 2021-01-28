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Парламентские выборы в Казахстане прошли в 2021 году очень обыденно. На них не повлияли ни коронавирус и вызванный им экономический кризис, ни потрясения в других странах, ни рост числа протестов. Экономист и общественный деятель Петр СВОИК считает, что выборы укрепили позицию второго президента и расставили точки над «i» в вопросе передачи власти. О других итогах прошедшей кампании и прогнозах на будущее он рассказал в интервью «НГ».