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≡ Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40823
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 28.01.21 - 10:52
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Парламентские выборы в Казахстане прошли в 2021 году очень обыденно. На них не повлияли ни коронавирус и вызванный им экономический кризис, ни потрясения в других странах, ни рост числа протестов. Экономист и общественный деятель Петр СВОИК считает, что выборы укрепили позицию второго президента и расставили точки над «i» в вопросе передачи власти. О других итогах прошедшей кампании и прогнозах на будущее он рассказал в интервью «НГ».
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20988
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 15:06
#15
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Цитата:
abaika95:
Ваши журналисты так-то запятнали себя

Мне, всёравно, на - тебя. Запятнался, ты... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10674
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 15:22
#16
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Цитата:
drakon:
Запятнался, ты...


да давно уже.
с самого начала.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6735
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 15:23
#17
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6735
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 15:24
#18
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10674
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 15:27
#19
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6735
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 15:29
#20
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Хороший мальчик))
С тобой закончил
А вот Мади Ахметова зря эксперт так оценил
Мади им ещё руководить будет
По иронии судьбы)
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