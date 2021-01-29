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≡ Биатлон в диковинку у нас - Слесари и мастера попробовали себя в амплуа спортсменов. Что получилось?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40823
Биатлон в диковинку у нас - Слесари и мастера попробовали себя в амплуа спортсменов. Что получилось?
Отправлено: 29.01.21 - 15:23
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Секций по биатлону в Костанае нет, соревнований тоже не проводят. Вот и остается любителям этого вида спорта следить за ним по телевизору. Тем интереснее было наблюдать за турниром, который провели среди сотрудников ГКП "КТЭК"
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7182
Re: Биатлон в диковинку у нас - Слесари и мастера попробовали...
Отправлено: 29.01.21 - 15:23
#1
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Цитата:
Вот и остается любителям этого вида спорта следить за выступлениями Мартена Фуркада

Георгий, Мартен Фуркад в конце прошлого сезона завершил карьеру. В нынешнем - уже не выступает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10674
Re: Биатлон в диковинку у нас - Слесари и мастера попробовали...
Отправлено: 29.01.21 - 15:34
#2
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Биатлон в Кустанае-да,это новость.
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