Отправлено: - 13:22

"еще не завершена интеграция и со стороны AlemPay выходят ошибки".

После введения дифтарифа проезд в автобусе наличными будет стоить 150 тенге для всех категорий пассажиров, а при оплате картой – по-прежнему 80, 70 и 40 тенге.

Цитата:Кто будет платить за ошибки системы? Пассажир? И когда наконец-то пройдёт интеграция? Как проверить интегрированна ли конкретная карта в систему?Да, я её активировал на почте и смс сообщением в алемпей. Но пока не могу проверить в автобусе, так как пополнить баланс вчера казпочта не смогла.Цитата:Ну зачем же так красиво вводить людей в заблуждение? При оплате КАКОЙ картой будет у ребенка 40 тн? Только КАЗПОЧТЫ! Не алемпей, ни банковской!