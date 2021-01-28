Парламентские выборы в Казахстане прошли в 2021 году очень обыденно. На них не повлияли ни коронавирус и вызванный им экономический кризис, ни потрясения в других странах, ни рост числа протестов. Экономист и общественный деятель Петр СВОИК считает, что выборы укрепили позицию второго президента и расставили точки над «i» в вопросе передачи власти. О других итогах прошедшей кампании и прогнозах на будущее он рассказал в интервью «НГ». Читать статью
Хорошая статья Жалко что одни домыслы Журналист с экспертом на серьезных щах обсуждают почему Нур Отан сократил себе процентовку и с чем это связано? Ни доказательств ни инсайдов от каких-нибудь партийцев просто воздух мнений гоняют туда сюда,не профессионально как-то
То же мне открытие. Как будто в России по другому. Разница между нами только в том, что там есть Алексей Навальный, который готов и имеет методы борьбы с этим застоем, через то же "Умное голосование", а у нас нет. Но форумчане "лучше знают", они же уверены в его "завербованности". Где вы, диванные комментаторы, как обсуждать Навального так все и сразу, а события в родной стране совсем не интересуют?
Думаю, мы никогда не узнаем, что партийные бонзы делали и думали на самом деле. Хотя бы потому что они не очень-то разговорчивы на такие темы. Поэтому журналисты и обращаются к политологам и аналитикам, чтобы они со стороны проанализировали действия властьимущих. А по сути "домыслов" что думаете, насколько они справедливы?
abaika95: Независимых общественных деятелей как и СМИ небывает
Любимое выражение диктаторов и автократов всех мастей, когда они оправдывают гонения и уничтожение независимых СМИ и оппозиции. Кто поумнее, хоть как-то пытаются аргументировать (обычно ссылаются бездоказательно на госдеп, ЦРУ и некие третьи силы), а кто нет -просто это утверждает как истину в последней инстанции
Добрый земледелец: А по сути "домыслов" что думаете, насколько они справедливы?
Они справедливы настолько насколько могут быть справедливы домыслы и слухи о чем либо,к примеру о том что вирус распыляют с самолётов,люди видели самолёт потом люди видят сообщение о куче заболевших поэтому они делают вывод что виноваты самолёты,их домыслы справедливы для них самих но они не истина)) Цитата:
Хозяин: Любимое выражение диктаторов и автократов всех мастей, когда они оправдывают гонения и уничтожение независимых СМИ и оппозиции.
Это вы сейчас про Байдена и его гонения на оппозицию в лице Трампа?) Да похоже Цитата:
Хозяин: Кто поумнее, хоть как-то пытаются аргументировать (обычно ссылаются бездоказательно на госдеп, ЦРУ и некие третьи силы
На третьи силы это наверно про Россию и ее вклад в победу на выборах ненавистного для американцев Трампа?) Цитата:
Хозяин: кто нет -просто это утверждает как истину в последней инстанции
На 1 курсе журналистики учат студентов что независимых СМИ нет,за каждым СМИ стоит дядя с деньгами, он может лезть в редакторскую политику может не лезть но факт на лицо, СМИ живёт на его деньги и в любой момент этот дядя может дать команду на определенную публикацию) к примеру в защиту себя самого в суде)
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