Отправлено: - 13:29

Добрый земледелец:

А по сути "домыслов" что думаете, насколько они справедливы?

Хозяин:

Любимое выражение диктаторов и автократов всех мастей, когда они оправдывают гонения и уничтожение независимых СМИ и оппозиции.

Хозяин:

Кто поумнее, хоть как-то пытаются аргументировать (обычно ссылаются бездоказательно на госдеп, ЦРУ и некие третьи силы

Хозяин:

кто нет -просто это утверждает как истину в последней инстанции

Цитата:Они справедливы настолько насколько могут быть справедливы домыслы и слухи о чем либо,к примеру о том что вирус распыляют с самолётов,люди видели самолёт потом люди видят сообщение о куче заболевших поэтому они делают вывод что виноваты самолёты,их домыслы справедливы для них самих но они не истина)) Цитата:Это вы сейчас про Байдена и его гонения на оппозицию в лице Трампа?) Да похожеЦитата:На третьи силы это наверно про Россию и ее вклад в победу на выборах ненавистного для американцев Трампа?) Цитата:На 1 курсе журналистики учат студентов что независимых СМИ нет,за каждым СМИ стоит дядя с деньгами, он может лезть в редакторскую политику может не лезть но факт на лицо, СМИ живёт на его деньги и в любой момент этот дядя может дать команду на определенную публикацию) к примеру в защиту себя самого в суде)