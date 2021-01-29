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≡ Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40822
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 12:31
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- Весь январь проект ввода дифтарифа находился на проверке в отделе юстиции, - пояснил менеджер по эксплуатации ТОО AlemPay. - Проверка затягивалась и мы вынуждены были перенести запуск с 1 февраля на более поздний срок. Теперь отдел юстиции официально одобрил.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10665
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 12:31
#1
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///вступит в силу в первой декаде февраля.//

размыто, 1 февраля,5 февраля ,10 февраля.
все это первая декада.

//причина в том, что "еще не завершена интеграция и со стороны AlemPay выходят ошибки".//

ну и об каком вступлении в силу может идти речь?
два месяца как система работает в тестовом режиме.
и на выходе- не завершена интеграция, выходят ошибки.
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D
§ Didos
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
22
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 12:57
#2
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А что делать пенсионеру с района, например приехавшему на лечение в Костанай (имеющему карту каспи) будет ли льготный проезд распространятся на него. если нет то это дискриминация.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6726
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 13:21
#3
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Все в начале февраля ждём кучу сообщений от Юджина и Алекса что они забыли при поездке на автобусе про дифференцированный тариф и все теперь вокруг виноваты!!!)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7179
Re: Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 29.01.21 - 13:22
#4
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Цитата:
"еще не завершена интеграция и со стороны AlemPay выходят ошибки".

Кто будет платить за ошибки системы? Пассажир? И когда наконец-то пройдёт интеграция? Как проверить интегрированна ли конкретная карта в систему?
Да, я её активировал на почте и смс сообщением в алемпей. Но пока не могу проверить в автобусе, так как пополнить баланс вчера казпочта не смогла.

Цитата:
После введения дифтарифа проезд в автобусе наличными будет стоить 150 тенге для всех категорий пассажиров, а при оплате картой – по-прежнему 80, 70 и 40 тенге.

Ну зачем же так красиво вводить людей в заблуждение? При оплате КАКОЙ картой будет у ребенка 40 тн? Только КАЗПОЧТЫ! Не алемпей, ни банковской!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7179
Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте утвержден в Костанае
Отправлено: 29.01.21 - 13:30
#5
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Цитата:
Didos:
если нет то это дискриминация.

Да тут дискриминация на дискриминации... Засудить бы всех этих новаторов.
Если ко мне приехали родственниками с ДЕТЬМИ, которые не имееют карту КАЗПОЧТЫ, потому что она им была не нужна в принципе, то каким образом они должны оплачивать ПОЛОЖЕННЫЙ им льготный проезд в Костанае? Пусть Ерболов ответит.
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