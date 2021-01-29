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≡ «Аэрофлот» продлил запрет на полеты в семь городов Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40822
«Аэрофлот» продлил запрет на полеты в семь городов Казахстана
Отправлено: 29.01.21 - 12:12
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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продлил запрет на полеты в семь городов Казахстана до 30 апреля 2021 года, сообщается на сайте компании. Решение принято в связи с продолжением действия ограничений, введенных из-за коронавирус,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10665
Re: «Аэрофлот» продлил запрет на полеты в семь городов...
Отправлено: 29.01.21 - 12:12
#1
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25 января первая группа студентов
из Казахстана прилетела в Россию.
чартер Нурсултан-Новосибирск.
компания S7.
после долгих согласований.
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