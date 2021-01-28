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≡ Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40822
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 28.01.21 - 10:52
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Парламентские выборы в Казахстане прошли в 2021 году очень обыденно. На них не повлияли ни коронавирус и вызванный им экономический кризис, ни потрясения в других странах, ни рост числа протестов. Экономист и общественный деятель Петр СВОИК считает, что выборы укрепили позицию второго президента и расставили точки над «i» в вопросе передачи власти. О других итогах прошедшей кампании и прогнозах на будущее он рассказал в интервью «НГ».
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6726
Re: Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 28.01.21 - 10:52
#1
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Хорошая статья
Жалко что одни домыслы
Журналист с экспертом на серьезных щах обсуждают почему Нур Отан сократил себе процентовку и с чем это связано?
Ни доказательств ни инсайдов от каких-нибудь партийцев просто воздух мнений гоняют туда сюда,не профессионально как-то
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1502
Re: Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 28.01.21 - 22:03
#2
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Цитата:
abaika95:
одни домыслы

Цитата:
abaika95:
воздух мнений гоняют

На то он и независимый общественный деятель, он же не профессиональный партработник который знает партийную "кухню" изнутри, потому и строит свои домыслы и "гоняет" воздух.
Профайл
Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
49
Re: Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 09:51
#3
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Цитата:
- Мы должны прямо сказать: результаты выборов определяют не столько избиратели, сколько те, кто подводит итоги и считает голоса. Источник:


То же мне открытие. Как будто в России по другому. Разница между нами только в том, что там есть Алексей Навальный, который готов и имеет методы борьбы с этим застоем, через то же "Умное голосование", а у нас нет. Но форумчане "лучше знают", они же уверены в его "завербованности".
Где вы, диванные комментаторы, как обсуждать Навального так все и сразу, а события в родной стране совсем не интересуют?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
421
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 10:19
#4
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Цитата:
Добрый земледелец:
, диванные комментаторы

В поле горизонт шире , народа меньше , пообщаться хочется, а суслики предводителем не признают

[Исправлено: Я, 29.01.2021 - 10:20]

[Исправлено: Я, 29.01.2021 - 10:22]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6726
Re: Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 10:57
#5
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Цитата:
ACROS:
На то он и независимый общественный деятель, он же не профессиональный партработник который знает партийную "кухню" изнутри, потому и строит свои домыслы и "гоняет" воздух.

Независимых общественных деятелей как и СМИ небывает
Полностью независимы только мертвые а человек всегда зависит от кучи факторов первый из которых прокорм) что его кормит то он и говорит
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
49
Re: Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 11:50
#6
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Цитата:
abaika95:
Жалко что одни домыслы

Думаю, мы никогда не узнаем, что партийные бонзы делали и думали на самом деле. Хотя бы потому что они не очень-то разговорчивы на такие темы.
Поэтому журналисты и обращаются к политологам и аналитикам, чтобы они со стороны проанализировали действия властьимущих. А по сути "домыслов" что думаете, насколько они справедливы?
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
109
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 12:08
#7
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Цитата:
abaika95:
Независимых общественных деятелей как и СМИ небывает

Любимое выражение диктаторов и автократов всех мастей, когда они оправдывают гонения и уничтожение независимых СМИ и оппозиции.
Кто поумнее, хоть как-то пытаются аргументировать (обычно ссылаются бездоказательно на госдеп, ЦРУ и некие третьи силы), а кто нет -просто это утверждает как истину в последней инстанции
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6726
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 13:29
#8
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Цитата:
Добрый земледелец:
А по сути "домыслов" что думаете, насколько они справедливы?

Они справедливы настолько насколько могут быть справедливы домыслы и слухи о чем либо,к примеру о том что вирус распыляют с самолётов,люди видели самолёт потом люди видят сообщение о куче заболевших поэтому они делают вывод что виноваты самолёты,их домыслы справедливы для них самих но они не истина)) Цитата:
Хозяин:
Любимое выражение диктаторов и автократов всех мастей, когда они оправдывают гонения и уничтожение независимых СМИ и оппозиции.

Это вы сейчас про Байдена и его гонения на оппозицию в лице Трампа?) Да похоже
Цитата:
Хозяин:
Кто поумнее, хоть как-то пытаются аргументировать (обычно ссылаются бездоказательно на госдеп, ЦРУ и некие третьи силы

На третьи силы это наверно про Россию и ее вклад в победу на выборах ненавистного для американцев Трампа?) Цитата:
Хозяин:
кто нет -просто это утверждает как истину в последней инстанции

На 1 курсе журналистики учат студентов что независимых СМИ нет,за каждым СМИ стоит дядя с деньгами, он может лезть в редакторскую политику может не лезть но факт на лицо, СМИ живёт на его деньги и в любой момент этот дядя может дать команду на определенную публикацию) к примеру в защиту себя самого в суде)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20985
Что для Nur Otan потеря, то для Токаева...
Отправлено: 29.01.21 - 13:32
#9
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Цитата:
abaika95:
На 1 курсе журналистики учат студентов что независимых СМИ нет,

Ты ещё и там, учился?... :lol: ;-)
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