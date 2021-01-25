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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
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Я робот(Пользователи)
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- 40820
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:13
Комментарий удален модератором.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:24
Цитата:
утренняя молитва членов секты пациента.
ПолиграфЪ Боярышников:
Сейчас кучка воров, нацепивших на себя мундиры, погоны и эполеты, посадив на трон своего Царя-Гульфика,
Сейчас кучка воров, нацепивших на себя мундиры, погоны и эполеты, посадив на трон своего Царя-Гульфика,
утренняя молитва членов секты пациента.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:28
остальные члены секты сейчас проснутся,
присоединятся .
присоединятся .
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:30
Цитата:
Ну у нас вот так а в России чтобы имущество не потерять решили объявить запад врагом)) тонкий ход не правда ли?
Цитата:
А народу уже плевать,главное прецедент создали дальше-больше
Цитата:
По твоей логике я щас на Аблязова работаю) Ты хоть соединяй иногда мозг с пальчиками что комментики пишут а то сейчас такое ощущение что по отдельности у тебя все работает) кость кинул кушай
[Исправлено: abaika95, 29.01.2021 - 10:30]
elektron:
А я то думал потому что уличены. Реально суд и возможная потеря имущества
А я то думал потому что уличены. Реально суд и возможная потеря имущества
Ну у нас вот так а в России чтобы имущество не потерять решили объявить запад врагом)) тонкий ход не правда ли?
Цитата:
elektron:
Ну может так и есть. А пока фактов нет, на нет и суда нет
Ну может так и есть. А пока фактов нет, на нет и суда нет
А народу уже плевать,главное прецедент создали дальше-больше
Цитата:
alex_60:
о чем ты. о какой правде ты ему говоришь. он же служивый. у кого служит тот его и танцует. за правду на помойку могут выбросить. сказали работать бабой ягой против, вот и вся правда. тема не важна.
о чем ты. о какой правде ты ему говоришь. он же служивый. у кого служит тот его и танцует. за правду на помойку могут выбросить. сказали работать бабой ягой против, вот и вся правда. тема не важна.
По твоей логике я щас на Аблязова работаю) Ты хоть соединяй иногда мозг с пальчиками что комментики пишут а то сейчас такое ощущение что по отдельности у тебя все работает) кость кинул кушай
[Исправлено: abaika95, 29.01.2021 - 10:30]
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:32
у нас почитатели сидящего в сизо будут проводить акции?
с плакатами, шествиями.
как в NY. там кстати флаг кз 23 января опять в кадре мелькал.
с плакатами, шествиями.
как в NY. там кстати флаг кз 23 января опять в кадре мелькал.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:33
Цитата:
абсолютно точно. раскачиваешь.
там пацаны, и ты такой же.
тут.
ничем не отличаешься.
идолы у вас одинаковые.
[Исправлено: alex_60, 29.01.2021 - 10:36]
abaika95:
По твоей логике я щас на Аблязова работаю)
По твоей логике я щас на Аблязова работаю)
абсолютно точно. раскачиваешь.
там пацаны, и ты такой же.
тут.
ничем не отличаешься.
идолы у вас одинаковые.
[Исправлено: alex_60, 29.01.2021 - 10:36]
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:37
Цитата:
как ты там сам себя ник дал, козюлька вроде сам себя .
имя соответствует мыслям.
а еще про великого человека в истории Владимира Владимировича Путина
пытаешься свои грязные мысли высказывать.
[Исправлено: alex_60, 29.01.2021 - 10:39]
abaika95:
кость кинул кушай
кость кинул кушай
как ты там сам себя ник дал, козюлька вроде сам себя .
имя соответствует мыслям.
а еще про великого человека в истории Владимира Владимировича Путина
пытаешься свои грязные мысли высказывать.
[Исправлено: alex_60, 29.01.2021 - 10:39]
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:43
Цитата:
Ну.тогда.твой.комент.выше.не имеет.смысла.впририципе как и.всегдаЦитата:
Ох люблю я твои номера,проезд на велосипеде под музыку будет?) А то я косточку приготовил
Кстати там новое расследование вышло,что фсбшники причастные к отравлению Навального были замешаны ещё в куче убийств оппозиционеров
Чем дальше тем глубже
ЦРУ таким макаром скоро ФСБ просто талибаном или Аль кайдой объявить и объявит награду за отстрел террористов
Видно к этому все и идёт
alex_60:
абсолютно точно. раскачиваешь. там пацаны, и ты такой же. тут. ничем не отличаешься. идолы у вас одинаковые.
абсолютно точно. раскачиваешь. там пацаны, и ты такой же. тут. ничем не отличаешься. идолы у вас одинаковые.
Ну.тогда.твой.комент.выше.не имеет.смысла.впририципе как и.всегдаЦитата:
alex_60:
как ты там сам себя ник дал, козюлька вроде сам себя . имя соответствует мыслям.
как ты там сам себя ник дал, козюлька вроде сам себя . имя соответствует мыслям.
Ох люблю я твои номера,проезд на велосипеде под музыку будет?) А то я косточку приготовил
Кстати там новое расследование вышло,что фсбшники причастные к отравлению Навального были замешаны ещё в куче убийств оппозиционеров
Чем дальше тем глубже
ЦРУ таким макаром скоро ФСБ просто талибаном или Аль кайдой объявить и объявит награду за отстрел террористов
Видно к этому все и идёт
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:49
Цитата:
ну ,правильно оформлять цитирование тебя научили,
значит не все потеряно,дрессировке поддаешься.
значит не все потеряно.
теперь тебя надо обучить поведению в приличном обществе.
сделать человеком так сказать .
abaika95:
ну ,правильно оформлять цитирование тебя научили,
значит не все потеряно,дрессировке поддаешься.
значит не все потеряно.
теперь тебя надо обучить поведению в приличном обществе.
сделать человеком так сказать .
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:53
Цитата:
Собачка из шапито не может учить она только кости что ей кидают кушает и номера выдает что попросят))
Цитата:
Да спасибо я и раньше умел ждал когда до тебя это дойдет и пока редакция соглашение не поменяет тем самым макнув тебя в твое же)) спасибо редакции)
alex_60:
теперь тебя надо обучить поведению в приличном обществе. сделать человеком так сказать .
теперь тебя надо обучить поведению в приличном обществе. сделать человеком так сказать .
Собачка из шапито не может учить она только кости что ей кидают кушает и номера выдает что попросят))
Цитата:
alex_60:
ну ,правильно оформлять цитирование тебя научили
ну ,правильно оформлять цитирование тебя научили
Да спасибо я и раньше умел ждал когда до тебя это дойдет и пока редакция соглашение не поменяет тем самым макнув тебя в твое же)) спасибо редакции)
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