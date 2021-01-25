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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40820
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:13
#90
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:24
#91
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сейчас кучка воров, нацепивших на себя мундиры, погоны и эполеты, посадив на трон своего Царя-Гульфика,


утренняя молитва членов секты пациента.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:28
#92
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остальные члены секты сейчас проснутся,
присоединятся .
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6721
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:30
#93
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Цитата:
elektron:
А я то думал потому что уличены. Реально суд и возможная потеря имущества

Ну у нас вот так а в России чтобы имущество не потерять решили объявить запад врагом)) тонкий ход не правда ли?
Цитата:
elektron:
Ну может так и есть. А пока фактов нет, на нет и суда нет

А народу уже плевать,главное прецедент создали дальше-больше
Цитата:
alex_60:
о чем ты. о какой правде ты ему говоришь. он же служивый. у кого служит тот его и танцует. за правду на помойку могут выбросить. сказали работать бабой ягой против, вот и вся правда. тема не важна.

По твоей логике я щас на Аблязова работаю) Ты хоть соединяй иногда мозг с пальчиками что комментики пишут а то сейчас такое ощущение что по отдельности у тебя все работает) кость кинул кушай

[Исправлено: abaika95, 29.01.2021 - 10:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:32
#94
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у нас почитатели сидящего в сизо будут проводить акции?
с плакатами, шествиями.
как в NY. там кстати флаг кз 23 января опять в кадре мелькал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:33
#95
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Цитата:
abaika95:
По твоей логике я щас на Аблязова работаю)


абсолютно точно. раскачиваешь.
там пацаны, и ты такой же.
тут.
ничем не отличаешься.
идолы у вас одинаковые.

[Исправлено: alex_60, 29.01.2021 - 10:36]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:37
#96
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Цитата:
abaika95:
кость кинул кушай


как ты там сам себя ник дал, козюлька вроде сам себя .
имя соответствует мыслям.
а еще про великого человека в истории Владимира Владимировича Путина
пытаешься свои грязные мысли высказывать.

[Исправлено: alex_60, 29.01.2021 - 10:39]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6721
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:43
#97
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Цитата:
alex_60:
абсолютно точно. раскачиваешь. там пацаны, и ты такой же. тут. ничем не отличаешься. идолы у вас одинаковые.

Ну.тогда.твой.комент.выше.не имеет.смысла.впририципе как и.всегдаЦитата:
alex_60:
как ты там сам себя ник дал, козюлька вроде сам себя . имя соответствует мыслям.

Ох люблю я твои номера,проезд на велосипеде под музыку будет?) А то я косточку приготовил
Кстати там новое расследование вышло,что фсбшники причастные к отравлению Навального были замешаны ещё в куче убийств оппозиционеров
Чем дальше тем глубже
ЦРУ таким макаром скоро ФСБ просто талибаном или Аль кайдой объявить и объявит награду за отстрел террористов
Видно к этому все и идёт
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:49
#98
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Цитата:
abaika95:


ну ,правильно оформлять цитирование тебя научили,
значит не все потеряно,дрессировке поддаешься.
значит не все потеряно.
теперь тебя надо обучить поведению в приличном обществе.
сделать человеком так сказать .
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6721
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 10:53
#99
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Цитата:
alex_60:
теперь тебя надо обучить поведению в приличном обществе. сделать человеком так сказать .

Собачка из шапито не может учить она только кости что ей кидают кушает и номера выдает что попросят))
Цитата:
alex_60:
ну ,правильно оформлять цитирование тебя научили

Да спасибо я и раньше умел ждал когда до тебя это дойдет и пока редакция соглашение не поменяет тем самым макнув тебя в твое же)) спасибо редакции)
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Страница 7 из 7«1...567
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