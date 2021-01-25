Отправлено: - 10:30

elektron:

А я то думал потому что уличены. Реально суд и возможная потеря имущества

elektron:

Ну может так и есть. А пока фактов нет, на нет и суда нет

alex_60:

о чем ты. о какой правде ты ему говоришь. он же служивый. у кого служит тот его и танцует. за правду на помойку могут выбросить. сказали работать бабой ягой против, вот и вся правда. тема не важна.

[Исправлено: abaika95, 29.01.2021 - 10:30]

Цитата:Ну у нас вот так а в России чтобы имущество не потерять решили объявить запад врагом)) тонкий ход не правда ли?Цитата:А народу уже плевать,главное прецедент создали дальше-большеЦитата:По твоей логике я щас на Аблязова работаю) Ты хоть соединяй иногда мозг с пальчиками что комментики пишут а то сейчас такое ощущение что по отдельности у тебя все работает) кость кинул кушай