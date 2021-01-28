Отправлено: - 10:39

drakon:

Добринцофф, снег - убрали?

Цитата:Я по Ленина редко езжу,незнаю.А вообще тротуары убирают ужасно,по 25 лет целины возле перекрёстка с ул Терешковой,трактор прямо на тротуаре кучу нагрёб и свалил,то есть идёт идёт себе пешеход потом упирается в огромную кучу и всё дальше дороги нет.По Поповича то же самое у тракториста задача расчистить тротуар,он едет посреди тротуара и чистит ,то что в это время по обоим сторонам образуются огромные бугры из которых потом из дворов не выйти не выехать ему наплевать.