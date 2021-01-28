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≡ Комунальщики при очистке улицы завалили снегом проезжую часть в Тобыле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40820
Комунальщики при очистке улицы завалили снегом проезжую часть в Тобыле
Отправлено: 28.01.21 - 15:53
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Машины теперь объезжают снежный завал прямо по газону. Об этом в редакцию "НГ" сообщил пользователь сайта Алексей. И прислал в доказательство своих слов видео.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Re: Комунальщики при очистке улицы завалили снегом проезжую...
Отправлено: 28.01.21 - 15:53
#1
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водителей за езду по газонам надо наказать.
номера видны.
видно же что улица временно перекрыта.
для уборки снежного покрова.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20983
Re: Комунальщики при очистке улицы завалили снегом проезжую...
Отправлено: 28.01.21 - 16:58
#2
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Я что вчера - говорил?
Не - труба,так чё другое... ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20983
Re: Комунальщики при очистке улицы завалили снегом проезжую...
Отправлено: 28.01.21 - 21:28
#3
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Добринцофф, снег - убрали?... :lol: :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7677
Re: Комунальщики при очистке улицы завалили снегом проезжую...
Отправлено: 29.01.21 - 10:39
#4
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Цитата:
drakon:
Добринцофф, снег - убрали?

Я по Ленина редко езжу,незнаю.
А вообще тротуары убирают ужасно,по 25 лет целины возле перекрёстка с ул Терешковой,трактор прямо на тротуаре кучу нагрёб и свалил,то есть идёт идёт себе пешеход потом упирается в огромную кучу и всё дальше дороги нет.По Поповича то же самое у тракториста задача расчистить тротуар,он едет посреди тротуара и чистит ,то что в это время по обоим сторонам образуются огромные бугры из которых потом из дворов не выйти не выехать ему наплевать.
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