Отправлено: - 10:17

Сергей_я:

А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?

Цитата:до 2031 года ничего не делать.а к этому времени много что может произойти.вижу что сейчас массово убирают вывески на абракадабском языкес кучей запятых вверху, и новые вешают на русском и или английском.