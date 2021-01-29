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≡ Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40820
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 09:49
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В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков усовершенствованного алфавита. Организованы открытые обсуждения с целью учета общественного мнения.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3049
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 09:49
#1
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А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10654
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 10:17
#2
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Цитата:
Сергей_я:
А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?


до 2031 года ничего не делать.а к этому времени много что может произойти.
вижу что сейчас массово убирают вывески на абракадабском языке
с кучей запятых вверху, и новые вешают на русском и или английском.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7177
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 10:24
#3
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Цитата:
Сергей_я:
А что теперь делать тем, кто уже выпустил печатные издания или вывески/плакаты/буклеты?

Бумажную продукцию использовать по назначению согласно мягкости/жесткости.
Над вывесками тупо ржать... Теперь там ошибка на ошибке. Ау, мониторинговая группа по соблюдению языка из акимата и газеты Костанай таны, почему спим, не проверяем?

А вот ректор-депутат Дощанова наверное не спит, уже выпиливает новую букву У, ведь та, которая стоит уже не правильная))) Да и точку теперь переносить надо над I... В одном слове две ошибки. Садись, два!

Делаем ставки, знатоки, через сколько на университете заменят букву?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
121
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 10:30
#4
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Когда начались разговоры о переходе на латиницу, одним из аргументов было использование английской раскладки на компьютере. Но тогда по аналогии с Английским языком, некоторые звуки должны передаваться при написании несколькими буквами. При нынешнем алфавите опять отделенную языковую раскладку использовать придётся.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6721
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 10:32
#5
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Цитата:
alex_60:
с кучей запятых вверху, и новые вешают на русском и или английском.

То что у тебя под домом на мойке повесили новую вывеску ни о чем не говорит) хотя ты всеровно не поймёшь)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6721
Представлен усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Отправлено: 29.01.21 - 10:34
#6
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Предвижу будущее,Ещё три раза менять алфавит будут
Пока обыватели тут будут потешаться и глазками хлопать "ох как смИшно ох какие глупцы сразу не могут сделать по нормальному" в это время умные люди будут открывать новые компании по производству вывесок на новом алфавите)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7177
Re: Представлен усовершенствованный казахский алфавит на...
Отправлено: 29.01.21 - 10:54
#7
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Вот и казпочте головняк... мало того, что сверху на крыше 3 ошибки:

теперь же кучу табличек на домах безграмотные станут.

Даже на вывеске городского акимата теперь ошибок много:

Игра на внимательность: сколько неправильных букв на ней?
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