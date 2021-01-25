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ПолиграфЪ Боярышников: выстраивая альтернативную реальность

ПолиграфЪ Боярышников: Весь мир перевёл на свой язык это видео и показывает по своим центральным ТВ каналам



ПолиграфЪ Боярышников: Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик. Песков заявил, что не знает кто такой Путин.

Цитата:Данное определение из раздела фантастикиЦитата:И это фантастика от ВЧКЦитата:Что-то кто-то употребил, написав такой комментарий.А вот это из