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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40819
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 28.01.21 - 13:46
Преступники захватили государство, и сделали само государство орудием преступления (Из приговора Нюрнбергского суда)!
Навальный разгромил информационную автократию на ее же поле: все обсуждают не национального лидера, а его дворец. Сейчас власти пытаются сбить волну протеста, выстраивая альтернативную реальность
Путин: ни мне ни моим родственникам это не принадлежит! ФСО и ФСБ которые 15 лет охраняют дворец: то есть, всё что было между нами, фальшь?
Весь мир перевёл на свой язык это видео и показывает по своим центральным ТВ каналам
Навальный разгромил информационную автократию на ее же поле: все обсуждают не национального лидера, а его дворец. Сейчас власти пытаются сбить волну протеста, выстраивая альтернативную реальность
Путин: ни мне ни моим родственникам это не принадлежит! ФСО и ФСБ которые 15 лет охраняют дворец: то есть, всё что было между нами, фальшь?
Весь мир перевёл на свой язык это видео и показывает по своим центральным ТВ каналам
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 28.01.21 - 14:09
Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик. Песков заявил, что не знает кто такой Путин.
Захотели - кинули, посадили, отравили, убили, бизнес отжали, обнулились, одворецылись. Что хотят творят. Чудо-страна!
Захотели - кинули, посадили, отравили, убили, бизнес отжали, обнулились, одворецылись. Что хотят творят. Чудо-страна!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6196
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 22:24
Цитата:
Кому, вам лично?Цитата:
Наверное тоже лично и совершенно секретно.
Боярешник наверно подделывать начали.
ПолиграфЪ Боярышников:
Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик.
Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик.
Кому, вам лично?Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Песков заявил, что не знает кто такой Путин.
Песков заявил, что не знает кто такой Путин.
Наверное тоже лично и совершенно секретно.
Боярешник наверно подделывать начали.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 22:30
Цитата:
А я знаю, кто является директором ТОО "Кумар"...
ПолиграфЪ Боярышников:
Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик. Песков заявил, что не знает кто такой Путин.
Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик. Песков заявил, что не знает кто такой Путин.
А я знаю, кто является директором ТОО "Кумар"...
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 22:59
Цитата:
А я знаю кто ест просроченные фрикадельки в Германии))
drakon:
А я знаю, кто является директором ТОО "Кумар"
А я знаю, кто является директором ТОО "Кумар"
А я знаю кто ест просроченные фрикадельки в Германии))
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 23:02
Цитата:
И кто же тебе сказал?...
abaika95:
А я знаю кто ест просроченные фрикадельки в Германии))
А я знаю кто ест просроченные фрикадельки в Германии))
И кто же тебе сказал?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 1968
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 23:02
Цитата:
Данное определение из раздела фантастики
Цитата:
Что-то кто-то употребил, написав такой комментарий.
А вот это из
реальной земной обстановки
ПолиграфЪ Боярышников: выстраивая альтернативную реальность
Данное определение из раздела фантастики
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Весь мир перевёл на свой язык это видео и показывает по своим центральным ТВ каналамИ это фантастика от ВЧК Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик. Песков заявил, что не знает кто такой Путин.
Что-то кто-то употребил, написав такой комментарий.
А вот это из
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7175
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 23:07
Цитата:
Знаменитая в определенных кругах семья взялась за старое... следующая чекушка и ВЧКушка про затрапезный Златоуст начнет басни травить.
Нурбанчик:
И это фантастика от ВЧК
И это фантастика от ВЧК
Знаменитая в определенных кругах семья взялась за старое... следующая чекушка и ВЧКушка про затрапезный Златоуст начнет басни травить.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 23:59
Цитата:
Нурбанчик смотрю за своего любимого диктатора обиделся что решил про другого ссылочку кинуть)) сильный конечно ход (нет)
Цитата:
Юджин все какую-то чекушку забыть не может,подбухиваешь в Тобыле днями вместо работы?)
Нурбанчик:
Что-то кто-то употребил, написав такой комментарий. А вот это из реальной земной обстановки
Что-то кто-то употребил, написав такой комментарий. А вот это из реальной земной обстановки
Нурбанчик смотрю за своего любимого диктатора обиделся что решил про другого ссылочку кинуть)) сильный конечно ход (нет)
Цитата:
yudjin:
Знаменитая в определенных кругах семья взялась за старое... следующая чекушка и ВЧКушка про затрапезный Златоуст начнет басни травить
Знаменитая в определенных кругах семья взялась за старое... следующая чекушка и ВЧКушка про затрапезный Златоуст начнет басни травить
Юджин все какую-то чекушку забыть не может,подбухиваешь в Тобыле днями вместо работы?)
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 00:14
Цитата:
Про Назарбаевых, так это тебе не нравится?
Учись правде в глаза - смотреть...
abaika95:
решил про другого ссылочку кинуть)
решил про другого ссылочку кинуть)
Про Назарбаевых, так это тебе не нравится?
Учись правде в глаза - смотреть...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6196
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 00:22
Цитата:
Смотрю ещё один поддельным боярышником злоупотребляет Цитата:
Ну во всяком случае факты, а не простые оговоры на видео в ютубе, да какбы, да сякбы.
abaika95:
Нурбанчик смотрю за своего любимого диктатора обиделся
Нурбанчик смотрю за своего любимого диктатора обиделся
Смотрю ещё один поддельным боярышником злоупотребляет Цитата:
abaika95:
решил про другого ссылочку кинуть))
решил про другого ссылочку кинуть))
Ну во всяком случае факты, а не простые оговоры на видео в ютубе, да какбы, да сякбы.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 00:33
Цитата:
Нет мне параллельно,просто смешно как тут поборники антиНАНа пытаются Путина выставить ангелочком))) Цитата:
Нурбанчик ?
Цитата:
Потомучто назарбаевская семейка не скрывается и не пытается даже хитрить всеровно найдут а путинская семейка всегда считает что умнее всех, поэтому последнее время оседает на дно все глубже)
[Исправлено: abaika95, 29.01.2021 - 00:33]
drakon:
Про Назарбаевых, так это тебе не нравится? Учись правде в глаза - смотреть...
Про Назарбаевых, так это тебе не нравится? Учись правде в глаза - смотреть...
Нет мне параллельно,просто смешно как тут поборники антиНАНа пытаются Путина выставить ангелочком))) Цитата:
elektron:
Смотрю ещё один поддельным боярышником злоупотребляет
Смотрю ещё один поддельным боярышником злоупотребляет
Нурбанчик ?
Цитата:
elektron:
Ну во всяком случае факты, а не простые оговоры на видео в ютубе, да какбы, да сякбы.
Ну во всяком случае факты, а не простые оговоры на видео в ютубе, да какбы, да сякбы.
Потомучто назарбаевская семейка не скрывается и не пытается даже хитрить всеровно найдут а путинская семейка всегда считает что умнее всех, поэтому последнее время оседает на дно все глубже)
[Исправлено: abaika95, 29.01.2021 - 00:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6196
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 00:40
Цитата:
А я то думал потому что уличены. Реально суд и возможная потеря имущества.Цитата:
Ну может так и есть. А пока фактов нет, на нет и суда нет.
abaika95:
Потомучто назарбаевская семейка не скрывается и не пытается
Потомучто назарбаевская семейка не скрывается и не пытается
А я то думал потому что уличены. Реально суд и возможная потеря имущества.Цитата:
abaika95:
путинская семейка всегда считает что умнее всех
путинская семейка всегда считает что умнее всех
Ну может так и есть. А пока фактов нет, на нет и суда нет.
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