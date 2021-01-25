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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40819
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
78
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 28.01.21 - 13:46
#75
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Преступники захватили государство, и сделали само государство орудием преступления (Из приговора Нюрнбергского суда)!
Навальный разгромил информационную автократию на ее же поле: все обсуждают не национального лидера, а его дворец. Сейчас власти пытаются сбить волну протеста, выстраивая альтернативную реальность
Путин: ни мне ни моим родственникам это не принадлежит! ФСО и ФСБ которые 15 лет охраняют дворец: то есть, всё что было между нами, фальшь?
Весь мир перевёл на свой язык это видео и показывает по своим центральным ТВ каналам
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
78
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 28.01.21 - 14:09
#76
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Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик. Песков заявил, что не знает кто такой Путин.
Захотели - кинули, посадили, отравили, убили, бизнес отжали, обнулились, одворецылись. Что хотят творят. Чудо-страна!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6196
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 22:24
#77
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик.

Кому, вам лично?Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Песков заявил, что не знает кто такой Путин.

Наверное тоже лично и совершенно секретно.
Боярешник наверно подделывать начали. :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20983
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 22:30
#78
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик. Песков заявил, что не знает кто такой Путин.

А я знаю, кто является директором ТОО "Кумар"... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6713
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 22:59
#79
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Цитата:
drakon:
А я знаю, кто является директором ТОО "Кумар"

А я знаю кто ест просроченные фрикадельки в Германии))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20983
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 23:02
#80
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Цитата:
abaika95:
А я знаю кто ест просроченные фрикадельки в Германии))

И кто же тебе сказал?... :lol: ;-)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1968
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 23:02
#81
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: выстраивая альтернативную реальность

Данное определение из раздела фантастики
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Весь мир перевёл на свой язык это видео и показывает по своим центральным ТВ каналам
И это фантастика от ВЧК :lol: Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Путин заявил, что не знает, где находится Геленджик. Песков заявил, что не знает кто такой Путин.

Что-то кто-то употребил, написав такой комментарий.

А вот это из реальной земной обстановки :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7175
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 23:07
#82
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Цитата:
Нурбанчик:
И это фантастика от ВЧК

Знаменитая в определенных кругах семья взялась за старое... следующая чекушка и ВЧКушка про затрапезный Златоуст начнет басни травить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6713
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 28.01.21 - 23:59
#83
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Цитата:
Нурбанчик:
Что-то кто-то употребил, написав такой комментарий. А вот это из реальной земной обстановки

Нурбанчик смотрю за своего любимого диктатора обиделся что решил про другого ссылочку кинуть)) сильный конечно ход (нет)
Цитата:
yudjin:
Знаменитая в определенных кругах семья взялась за старое... следующая чекушка и ВЧКушка про затрапезный Златоуст начнет басни травить

Юджин все какую-то чекушку забыть не может,подбухиваешь в Тобыле днями вместо работы?)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20983
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 00:14
#84
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Цитата:
abaika95:
решил про другого ссылочку кинуть)

Про Назарбаевых, так это тебе не нравится?
Учись правде в глаза - смотреть... :lol: :oops: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6196
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 00:22
#85
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Цитата:
abaika95:
Нурбанчик смотрю за своего любимого диктатора обиделся

Смотрю ещё один поддельным боярышником злоупотребляет :lol: Цитата:
abaika95:
решил про другого ссылочку кинуть))

Ну во всяком случае факты, а не простые оговоры на видео в ютубе, да какбы, да сякбы. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6713
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 00:33
#86
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Цитата:
drakon:
Про Назарбаевых, так это тебе не нравится? Учись правде в глаза - смотреть...

Нет мне параллельно,просто смешно как тут поборники антиНАНа пытаются Путина выставить ангелочком))) Цитата:
elektron:
Смотрю ещё один поддельным боярышником злоупотребляет

Нурбанчик ?
Цитата:
elektron:
Ну во всяком случае факты, а не простые оговоры на видео в ютубе, да какбы, да сякбы.

Потомучто назарбаевская семейка не скрывается и не пытается даже хитрить всеровно найдут а путинская семейка всегда считает что умнее всех, поэтому последнее время оседает на дно все глубже)

[Исправлено: abaika95, 29.01.2021 - 00:33]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6196
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 29.01.21 - 00:40
#87
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Цитата:
abaika95:
Потомучто назарбаевская семейка не скрывается и не пытается

А я то думал потому что уличены. Реально суд и возможная потеря имущества.Цитата:
abaika95:
путинская семейка всегда считает что умнее всех

Ну может так и есть. ;-) А пока фактов нет, на нет и суда нет. :-P
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