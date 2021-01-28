Отправлено: - 21:29

ACROS:

Наверное: имеется ввиду - вывели бы до 20.00 часов, а раз мониторинговая группа сломали замки и мешали выходу посетителям до этого контрольного времени, то и не смогли открыть двери до 20.00 часов и распустить людей. Так я понял её.

ACROS:

- то будет создан судебный ПРЕЦЕДЕНТ, хотя наше право не прецедентное, но тем не менее морально: и общественное и судебное мнение будет в пользу предпринимателей.

Цитата:Ну и да и истец возразила что бар работал и после положенного времени)Цитата:Ну был же уже случай когда суд испугавшись видосика от ветврача закончил дело в пользу обвиняемогоТак и тутНадо там митинг объявить в баре и запустить ОМОН и я посмотрю как все любители ультранасилия будут тут отмазывать ОМОН на форуме))