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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.01.21 - 12:06
для тех кто в теме
Американский боец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором во втором раунде главного боя турнира UFC 257.
Американский боец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором во втором раунде главного боя турнира UFC 257.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6191
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.01.21 - 12:56
Цитата:
Не очень слежу за этими мордобоями. Просто как то недавно читал, как он про Хабиба отзывался.
А тут во втором раунде "сдулся" херой
alex_60:
победу над ирландцем Конором Макгрегором
победу над ирландцем Конором Макгрегором
Не очень слежу за этими мордобоями. Просто как то недавно читал, как он про Хабиба отзывался.
А тут во втором раунде "сдулся" херой
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.01.21 - 15:14
ничего не изменилось.
[Исправлено: alex_60, 25.01.2021 - 13:11]
[Исправлено: alex_60, 25.01.2021 - 13:11]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.01.21 - 15:15
Анапа, привет. кстати.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.01.21 - 15:04
Кстати, о гуманизме.
Вспомнился рассказ старой женщины, работавшей в 50-х в лагерной зоне, в хлебопекарне.
Когда блатные отказывались в холода идти на лесоповал, указывая на испорченную, порванную ими же одежду, начальник зоны выстраивал их, заметьте, в помещении,и начинал читать им не торопясь, с утра до вечера, с перекурами и чаяпитиями для себя ,газеты от центральных до лагерной.
Немногие выдерживали такое, план выполнялся
О правах человека в то время, думаю, мало кто понимал
Вспомнился рассказ старой женщины, работавшей в 50-х в лагерной зоне, в хлебопекарне.
Когда блатные отказывались в холода идти на лесоповал, указывая на испорченную, порванную ими же одежду, начальник зоны выстраивал их, заметьте, в помещении,и начинал читать им не торопясь, с утра до вечера, с перекурами и чаяпитиями для себя ,газеты от центральных до лагерной.
Немногие выдерживали такое, план выполнялся
О правах человека в то время, думаю, мало кто понимал
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.01.21 - 19:22
один Дракон на форуме, ждет когда трубу прорвет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
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- 31.07.10
- Сообщений:
- 20977
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.01.21 - 19:27
Цитата:
Может и сегодня. А может завтра...
alex_60:
один Дракон на форуме, ждет когда трубу прорвет.
один Дракон на форуме, ждет когда трубу прорвет.
Может и сегодня. А может завтра...
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 9922
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.01.21 - 19:36
Цитата:
Жестокий троллинг
drakon:
Может и сегодня. А может завтра...
Может и сегодня. А может завтра...
Жестокий троллинг
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.01.21 - 20:01
Цитата:
drakon:
alex_60: один Дракон на форуме, ждет когда трубу прорвет.
Может и сегодня. А может завтра...
alex_60: один Дракон на форуме, ждет когда трубу прорвет.
Может и сегодня. А может завтра...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 15:26
//1 февраля 2021 года интернет-ресурсы с доменными именами ".kz" и ".ҚАЗ", расположенные вне Казахстана, прекратят свою работу, передает zakon.kz////
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 15:33
Цитата:
А что будет с НГ?
alex_60:
1 февраля 2021 года интернет-ресурсы с доменными именами ".kz" и ".ҚАЗ", расположенные вне Казахстана, прекратят свою работу
1 февраля 2021 года интернет-ресурсы с доменными именами ".kz" и ".ҚАЗ", расположенные вне Казахстана, прекратят свою работу
А что будет с НГ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 15:35
Цитата:
И об эффективности использования рабочего времени командным составом - тоже.
таноми52:
О правах человека в то время, думаю, мало кто понимал
О правах человека в то время, думаю, мало кто понимал
И об эффективности использования рабочего времени командным составом - тоже.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 15:42
Цитата:
так пишут.
//В случае выявления нарушений в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета будет направлено уведомление регистратору для приостановления доменного имени.//
///К примеру, по состоянию на 21 января 2021 года google.kz и yandex.kz нарушают указанные требования правил. В случае не устранения нарушений до 1 февраля 2021 года доменные имена google.kz и yandex.kz будут приостановлены, при этом доступ к интернет-ресурсам google.com и yandex.ru сохранится///
Victor Yang:
так пишут.
//В случае выявления нарушений в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета будет направлено уведомление регистратору для приостановления доменного имени.//
///К примеру, по состоянию на 21 января 2021 года google.kz и yandex.kz нарушают указанные требования правил. В случае не устранения нарушений до 1 февраля 2021 года доменные имена google.kz и yandex.kz будут приостановлены, при этом доступ к интернет-ресурсам google.com и yandex.ru сохранится///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 19:39
Наконец-то казахстанские лингвисты выучили другие диакритические знаки, кроме акута и представили новый, более удобоваримый, алфавит на латинице:
Я поражаюсь - потратили столько времени, чтобы понять то что изначально было ясно. Но без буквы С выглядит куцо. Оставить "на будущее" - мало ли какие новые слова иностранного происхождения появятся.
Я поражаюсь - потратили столько времени, чтобы понять то что изначально было ясно. Но без буквы С выглядит куцо. Оставить "на будущее" - мало ли какие новые слова иностранного происхождения появятся.
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