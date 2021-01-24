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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 35 из 35«1...333435
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.01.21 - 12:06
#511
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для тех кто в теме

Американский боец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором во втором раунде главного боя турнира UFC 257.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6191
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.01.21 - 12:56
#512
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Цитата:
alex_60:
победу над ирландцем Конором Макгрегором

Не очень слежу за этими мордобоями. Просто как то недавно читал, как он про Хабиба отзывался.
А тут во втором раунде "сдулся" херой :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.01.21 - 15:14
#513
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ничего не изменилось.

[Исправлено: alex_60, 25.01.2021 - 13:11]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.01.21 - 15:15
#514
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Анапа, привет. кстати.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.01.21 - 15:04
#515
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Кстати, о гуманизме.
Вспомнился рассказ старой женщины, работавшей в 50-х в лагерной зоне, в хлебопекарне.
Когда блатные отказывались в холода идти на лесоповал, указывая на испорченную, порванную ими же одежду, начальник зоны выстраивал их, заметьте, в помещении,и начинал читать им не торопясь, с утра до вечера, с перекурами и чаяпитиями для себя ,газеты от центральных до лагерной.
Немногие выдерживали такое, план выполнялся
О правах человека в то время, думаю, мало кто понимал
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.01.21 - 19:22
#516
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один Дракон на форуме, ждет когда трубу прорвет.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20977
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.01.21 - 19:27
#517
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Цитата:
alex_60:
один Дракон на форуме, ждет когда трубу прорвет.

Может и сегодня. А может завтра... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9922
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.01.21 - 19:36
#518
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Цитата:
drakon:
Может и сегодня. А может завтра...

Жестокий троллинг :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.01.21 - 20:01
#519
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Цитата:
drakon:
alex_60: один Дракон на форуме, ждет когда трубу прорвет.
Может и сегодня. А может завтра...


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 15:26
#520
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//1 февраля 2021 года интернет-ресурсы с доменными именами ".kz" и ".ҚАЗ", расположенные вне Казахстана, прекратят свою работу, передает zakon.kz////
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13641
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 15:33
#521
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Цитата:
alex_60:
1 февраля 2021 года интернет-ресурсы с доменными именами ".kz" и ".ҚАЗ", расположенные вне Казахстана, прекратят свою работу

А что будет с НГ?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13641
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 15:35
#522
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Цитата:
таноми52:
О правах человека в то время, думаю, мало кто понимал

И об эффективности использования рабочего времени командным составом - тоже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 15:42
#523
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Цитата:
Victor Yang:

так пишут.
//В случае выявления нарушений в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета будет направлено уведомление регистратору для приостановления доменного имени.//

///К примеру, по состоянию на 21 января 2021 года google.kz и yandex.kz нарушают указанные требования правил. В случае не устранения нарушений до 1 февраля 2021 года доменные имена google.kz и yandex.kz будут приостановлены, при этом доступ к интернет-ресурсам google.com и yandex.ru сохранится///
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13641
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.01.21 - 19:39
#524
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Наконец-то казахстанские лингвисты выучили другие диакритические знаки, кроме акута и представили новый, более удобоваримый, алфавит на латинице:


Я поражаюсь - потратили столько времени, чтобы понять то что изначально было ясно. Но без буквы С выглядит куцо. Оставить "на будущее" - мало ли какие новые слова иностранного происхождения появятся.
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