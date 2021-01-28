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"Почему мы распространители Covid-19, если везде столпотворения?"- Иск к караоке-бару "Облака" начал рассматривать суд Костаная
"Почему мы распространители Covid-19, если везде столпотворения?"- Иск к караоке-бару "Облака" начал рассматривать суд Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40819
"Почему мы распространители Covid-19, если везде столпотворения?"- Иск к караоке-бару "Облака" начал рассматривать суд Костаная
Отправлено: 28.01.21 - 17:41
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля считает, что "Облака" нарушили режим карантин и работали в неположенное время. Владелица заведения категорически не согласна с предъявленными обвинениями.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6706
Re: "Почему мы распространители Covid-19, если везде...
Отправлено: 28.01.21 - 17:41
Цитата:
Ну на этом месте можно суд прекращать и закрывать заведение за нарушение, ведь обвиняемая вполне открыто при судье призналась в том что если бы группа не перелезла через забор то владелица вполне спокойно вывела бы посетителей,наверно через черный выход,вполне обычно как делают предприниматели по всей стране)
Мы бы успели вывести людей, но они не дали нам этого сделать.
Ну на этом месте можно суд прекращать и закрывать заведение за нарушение, ведь обвиняемая вполне открыто при судье призналась в том что если бы группа не перелезла через забор то владелица вполне спокойно вывела бы посетителей,наверно через черный выход,вполне обычно как делают предприниматели по всей стране)
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 78
Re: "Почему мы распространители Covid-19, если везде...
Отправлено: 28.01.21 - 17:58
[code]- В эти дни мы работали только на вынос и доставку, что не запрещено делать круглосуточно, - сообщила Карим. - Конечно, люди приходят, садятся, ждут еду...
- Но есть видео с накрытыми столами, в зале играет музыка, - возразила Асель Баймухаметова.
Зачем лить воду и выкручиваться? Теперь к штрафу добавиться ещё расходы на представителя в суде.
- Но есть видео с накрытыми столами, в зале играет музыка, - возразила Асель Баймухаметова.
Зачем лить воду и выкручиваться? Теперь к штрафу добавиться ещё расходы на представителя в суде.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4437
Re: "Почему мы распространители Covid-19, если везде...
Отправлено: 28.01.21 - 17:59
Каратели в погонах имеют привычку бросать все дела и ходить в маленькие магазины, кафешки, ведь в супермаркетах такие же столпотворения и очереди на кассах, там никто не спросит ни возраста, ни времени. Иначе владелец кто-то из небожителей, они не по зубам этим горе- карателям.
Re: "Почему мы распространители Covid-19, если везде...
Отправлено: 28.01.21 - 18:56
Цитата://так как массовое скопление людей в нем способствует распространению инфекции и угрожает здоровью населения.//
Массовая продовольственная ярмарка проведённая 9 января 2021 гола - она к какому разряду относиться и если она способствовала распространению инфекции, были ли приняты меры к организаторам ярмарки??
Цитата://нас считаете главными распространителями инфекции//
Кто из контролирующих органов, в результате экспресс теста или иного способа определил: что в результате посещения караоке бара "Облако" именно этими людьми они были на тот момент заразными и являлись источниками распространения инфекции СОВИД-а??
Я, к тому что : суд не должен верить голословным заявлениям той или другой стороны, , ему, суду, нужны документально подтверждённые факты.
Массовая продовольственная ярмарка проведённая 9 января 2021 гола - она к какому разряду относиться и если она способствовала распространению инфекции, были ли приняты меры к организаторам ярмарки??
Цитата://нас считаете главными распространителями инфекции//
Кто из контролирующих органов, в результате экспресс теста или иного способа определил: что в результате посещения караоке бара "Облако" именно этими людьми они были на тот момент заразными и являлись источниками распространения инфекции СОВИД-а??
Я, к тому что : суд не должен верить голословным заявлениям той или другой стороны, , ему, суду, нужны документально подтверждённые факты.
Re: "Почему мы распространители Covid-19, если везде...
Отправлено: 28.01.21 - 19:01
Цитата:
Наверное: имеется ввиду - вывели бы до 20.00 часов, а раз мониторинговая группа сломали замки и мешали выходу посетителям до этого контрольного времени, то и не смогли открыть двери до 20.00 часов и распустить людей. Так я понял её.
abaika95:
успели вывести людей,
успели вывести людей,
Наверное: имеется ввиду - вывели бы до 20.00 часов, а раз мониторинговая группа сломали замки и мешали выходу посетителям до этого контрольного времени, то и не смогли открыть двери до 20.00 часов и распустить людей. Так я понял её.
Re: "Почему мы распространители Covid-19, если везде...
Отправлено: 28.01.21 - 19:07
Цитата://ходе беседы каждый доказывал свою правоту.//
Главное в суде: состязательность сторон и беспристрастие суда.
Цитата://что представляет акима области.//
Очевидно, это реакция на критику областных властей со стороны министра здравоохранения: о недостаточной работы областного акимата по контролю эпидситуации в области. В бой вступает тяжелая артиллерия. Ответчик может и проиграть.
Главное в суде: состязательность сторон и беспристрастие суда.
Цитата://что представляет акима области.//
Очевидно, это реакция на критику областных властей со стороны министра здравоохранения: о недостаточной работы областного акимата по контролю эпидситуации в области. В бой вступает тяжелая артиллерия. Ответчик может и проиграть.
Re: "Почему мы распространители Covid-19, если везде...
Отправлено: 28.01.21 - 19:16
Цитата://Слушание по этому делу состоится на будущей неделе.//
Будущие судебные вердикты по этому кафе и остальным двум предыдущим: это некий Рубикон - если выиграет СЭС, то ВСЕМ предпринимателям по таким судебным делам в будущем ТРУБА; а если выиграет ЧАСТНИК - то будет создан судебный ПРЕЦЕДЕНТ, хотя наше право не прецедентное, но тем не менее морально: и общественное и судебное мнение будет в пользу предпринимателей.
Будущие судебные вердикты по этому кафе и остальным двум предыдущим: это некий Рубикон - если выиграет СЭС, то ВСЕМ предпринимателям по таким судебным делам в будущем ТРУБА; а если выиграет ЧАСТНИК - то будет создан судебный ПРЕЦЕДЕНТ, хотя наше право не прецедентное, но тем не менее морально: и общественное и судебное мнение будет в пользу предпринимателей.
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