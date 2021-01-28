Отправлено: - 17:41

Мы бы успели вывести людей, но они не дали нам этого сделать.

Цитата:Ну на этом месте можно суд прекращать и закрывать заведение за нарушение, ведь обвиняемая вполне открыто при судье призналась в том что если бы группа не перелезла через забор то владелица вполне спокойно вывела бы посетителей,наверно через черный выход,вполне обычно как делают предприниматели по всей стране)