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≡ В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу. Его возглавил Жанат Элиманов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40819
В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу. Его возглавил Жанат Элиманов
Отправлено: 28.01.21 - 14:14
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Агентству переданы функции Министерства финансов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
460
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 14:14
#1
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Смешная банановая у нас страна)) И опять финики в новой обёртке) Зачем тогда разгоняли в 2014г? Опять создали министерство МЧС,а зачем тоже тогда разогнали? Вроде обещают сокращения гос аппарата,а на самом деле? Опять должности,опять назначения. Опять сами знаем что.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7172
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 14:19
#2
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Цитата:
В Казахстане создано Агентство по


А когда будет Агентство по мониторингу за Агентствами финансового мониторинга?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7172
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 14:22
#3
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Цитата:
Сабыр:
Опять должности,опять назначения. Опять сами знаем что.

Ну как зачем? Сначала президент говорит, что надо сокращать чиновников. Не факт конечно что сократили... А вдруг... Теперь же надо где-то трудоустраивать... Не в сантехники же в пкск идти... Вот агентства создают.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
51
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 17:50
#4
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А глаза у него такие честны честны. Еще одна шаражка, причем прогнозирую, что бестолковая. Мозги населению только выкручивать будут. Работал долгое время а антикоррупционной структуре, успешно работал, что на повышение пошел. А коррупцию не искоренил. Потому что глаза честные честные
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3797
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 18:03
#5
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При вертикальной и не избираемой власти все красивые фантики лишь фантики.
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
12
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 19:09
#6
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так эта шарага уже существовала, я так понял ее просто вывели с минфина.
а вот я слышал на этой недели что создали агентство по борьбе с экономическими преступлениями, вот оно с нуля опять возраждают
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1498
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 19:24
#7
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Цитата:
Сабыр:

Цитата:
yudjin:


У нас:
есть Акорда и Библиотека;
есть Правительство и создаётся теневое правительство.
Антикор при правительстве и создаётся Антикор при Президенте
Финконтроль при НацБанке и вот новый Финконтроль при Президенте

Это оттого что у казахов слишком много родни и всех нужно трудоустроить, и не сантехниками а начальниками.
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