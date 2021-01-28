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≡ В Казахстане стал дешевле пенсионный аннуитет: 55-летний мужчина может приобрести его за 6,7 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40819
В Казахстане стал дешевле пенсионный аннуитет: 55-летний мужчина может приобрести его за 6,7 млн тенге
Отправлено: 28.01.21 - 14:13
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Пенсионный аннуитет стал намного дешевле. В 2020 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для 55-летних мужчин составляла 11,3 млн тенге, а для женщин в возрасте 51,5 года – 15,5 млн тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4437
Re: В Казахстане стал дешевле пенсионный аннуитет: 55-летний...
Отправлено: 28.01.21 - 14:13
#1
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Раз пошла такая пьянка, освободите меня от всяких пенсионных отчислении, а я в ответ откажусь от ваших подачек
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
547
В Казахстане стал дешевле пенсионный аннуитет: 55-летний мужчина может приобрести его за 6,7 млн тенге
Отправлено: 28.01.21 - 18:30
#2
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Цитата:
Пенсионный аннуитет
Пенсионный аннуитет
Это что еще за бред собачий???
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