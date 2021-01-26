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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40816
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:00
Цитата:
Естесвенно боятся,автомат дай они его вместо лопаты начнут пользовать)
Цитата:
К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеет
Цитата:
Очередной бред когда надо ответить но нечего)
Цитата:
Ну ну,ваши женщины видать дома сидят и на улицу не ходят) у вас строго с этим,мало ли перейдут дорогу полицейскому а он им ногой в живот) а вам потом краснеть сидеть) Цитата:
Перестаньте смотреть громко телевизор и не будете слышать ни ноток,ни потусторонних голосов)
Маркс:
Вы кроме стройбата нигде не были? Хотя это и есть самые звери - им даже оружие не дают, боятся
Вы кроме стройбата нигде не были? Хотя это и есть самые звери - им даже оружие не дают, боятся
Естесвенно боятся,автомат дай они его вместо лопаты начнут пользовать)
Цитата:
Маркс:
Вот вы такой опытный, объясните нам непросвещенным, помощник министра здравоохранения США - женщина?
Вот вы такой опытный, объясните нам непросвещенным, помощник министра здравоохранения США - женщина?
К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеет
Цитата:
Маркс:
Вы только такую пургу и воспринимаете адекватно.
Вы только такую пургу и воспринимаете адекватно.
Очередной бред когда надо ответить но нечего)
Цитата:
Маркс:
Моих бы там не было. А вобще нужно со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!
Моих бы там не было. А вобще нужно со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!
Ну ну,ваши женщины видать дома сидят и на улицу не ходят) у вас строго с этим,мало ли перейдут дорогу полицейскому а он им ногой в живот) а вам потом краснеть сидеть) Цитата:
maxsaf:
Я один тут услышал сразу 4 нотки зависти?
Я один тут услышал сразу 4 нотки зависти?
Перестаньте смотреть громко телевизор и не будете слышать ни ноток,ни потусторонних голосов)
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:12
Цитата:
Вот так, кстати, в самых простых ситуациях порой раскрывают истинное лицо суперсекретные агенты, считающие себя либералиссимусами мимикрирования под ватников. То три пальца покажут неправильно, то ложечку из стакана не вынут, то родные зелёные береты вспомнят при мученических родах язвительного ответа в форумном диспуте. К сожалению, никакая методичка не может помочь в такой ситуации, недаром у русских слово сравнивают с вылетевшим воробьем, которого уже невозможно поймать. Ваш воробей сегодня покинул насиженное гнёздышко.
Маркс:
Кстати, назвав зеленые береты, вы прокололись как шпион.
Кстати, назвав зеленые береты, вы прокололись как шпион.
Вот так, кстати, в самых простых ситуациях порой раскрывают истинное лицо суперсекретные агенты, считающие себя либералиссимусами мимикрирования под ватников. То три пальца покажут неправильно, то ложечку из стакана не вынут, то родные зелёные береты вспомнят при мученических родах язвительного ответа в форумном диспуте. К сожалению, никакая методичка не может помочь в такой ситуации, недаром у русских слово сравнивают с вылетевшим воробьем, которого уже невозможно поймать. Ваш воробей сегодня покинул насиженное гнёздышко.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:29
Цитата:
Ну так если вы даже без шлема не можете определить пол, почему требуете этого от других. Помести вас в такую ситуацию, когда вокруг в любой момент могут засвистеть пули и полететь бутылки с зажигательной смесью, вы может быть и обезьяну от курицы не отличили.
Цитата:
Нормальный человек не полезет на столб, если на нем написано: "Не влезай, убьет!" Вы просто объясните своим женщинам, что не нужно ходить на незаконные массовые мероприятия, где в пылу борьбы можно получить случайную травму даже от своих соратников по партии, а не только от задерганных и уставших блюстителей порядка, вынужденных вместо выходного дня делать реверансы перед оголтелыми лжереволюционерами.
abaika95:
К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеет
К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеет
Ну так если вы даже без шлема не можете определить пол, почему требуете этого от других. Помести вас в такую ситуацию, когда вокруг в любой момент могут засвистеть пули и полететь бутылки с зажигательной смесью, вы может быть и обезьяну от курицы не отличили.
Цитата:
abaika95:
Ну ну,ваши женщины видать дома сидят
Ну ну,ваши женщины видать дома сидят
Нормальный человек не полезет на столб, если на нем написано: "Не влезай, убьет!" Вы просто объясните своим женщинам, что не нужно ходить на незаконные массовые мероприятия, где в пылу борьбы можно получить случайную травму даже от своих соратников по партии, а не только от задерганных и уставших блюстителей порядка, вынужденных вместо выходного дня делать реверансы перед оголтелыми лжереволюционерами.
(Полноправные пользователи)
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 22:44
Цитата:
Не просто вышла, а с вопросом:"Зачем вы его схватили?".Чётко слышно, и омоновец что-то сказал в ответ, прежде, чем ударить. Отчитываться перед ней он не обязан.
abaika95:
Не просто вышла, а с вопросом:"Зачем вы его схватили?".Чётко слышно, и омоновец что-то сказал в ответ, прежде, чем ударить. Отчитываться перед ней он не обязан.
(Уважаемые пользователи)
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- 13638
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 22:53
А может всё это сделано ради мониторинга настроений населения?
(Полноправные пользователи)
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 22:54
Да всё правильно сделал полицейский. Попытка воспрепятствования задержанию правонарушителя, на несанкционированном митинге. Собственная безопасность в данном случае превыше всего.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6191
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 22:56
Цитата:
Янг о чём ты, какой мониторинг, всего пару тысяч хомячков.
Их кстати в соцсетях вычислить легко, коменты без логики, одни оскорбления
[Исправлено: elektron, 27.01.2021 - 18:14]
Victor Yang:
А может всё это сделано ради мониторинга настроений населения?
А может всё это сделано ради мониторинга настроений населения?
Янг о чём ты, какой мониторинг, всего пару тысяч хомячков.
Их кстати в соцсетях вычислить легко, коменты без логики, одни оскорбления
[Исправлено: elektron, 27.01.2021 - 18:14]
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 23:56
Цитата:
Пол кого? Вы о чём?
Цитата:
Там была не такая ситуация,чистая дорога и одна женщина напротив и если коп не может определить кто перед ним женщина или его начальник то его надо увольнять за профнепригодность Цитата:
А ну да теперь за вопрос надо бить в живот,да не обязан отчитываться но тогда население может просто как в Белоруссии начать информационную травлю и слить в сеть его данные и его семьи и ему на улице начнут в лицо плевать,супругу в магазине не будут обслуживать а детей в школе травить,а так да пусть не отчаивается)Цитата:
Типо подставили тётку под сапог копа чтобы проверить как население отнесётся к насилию?) Ну тогда план неудачный и завтра население начнет взрывать полицейских чтобы проверить как власть о несётся к такому?
Маркс:
Ну так если вы даже без шлема не можете определить пол, почему требуете этого от других
Ну так если вы даже без шлема не можете определить пол, почему требуете этого от других
Пол кого? Вы о чём?
Цитата:
Маркс:
Помести вас в такую ситуацию, когда вокруг в любой момент могут засвистеть пули и полететь бутылки с зажигательной смесью, вы может быть и обезьяну от курицы не отличили.
Помести вас в такую ситуацию, когда вокруг в любой момент могут засвистеть пули и полететь бутылки с зажигательной смесью, вы может быть и обезьяну от курицы не отличили.
Там была не такая ситуация,чистая дорога и одна женщина напротив и если коп не может определить кто перед ним женщина или его начальник то его надо увольнять за профнепригодность Цитата:
КГСПС:
Не просто вышла, а с вопросом:"Зачем вы его схватили?".Чётко слышно, и омоновец что-то сказал в ответ, прежде, чем ударить. Отчитываться перед ней он не обязан.
Не просто вышла, а с вопросом:"Зачем вы его схватили?".Чётко слышно, и омоновец что-то сказал в ответ, прежде, чем ударить. Отчитываться перед ней он не обязан.
А ну да теперь за вопрос надо бить в живот,да не обязан отчитываться но тогда население может просто как в Белоруссии начать информационную травлю и слить в сеть его данные и его семьи и ему на улице начнут в лицо плевать,супругу в магазине не будут обслуживать а детей в школе травить,а так да пусть не отчаивается)Цитата:
Victor Yang:
А может всё это сделано ради мониторинга настроений населения?
А может всё это сделано ради мониторинга настроений населения?
Типо подставили тётку под сапог копа чтобы проверить как население отнесётся к насилию?) Ну тогда план неудачный и завтра население начнет взрывать полицейских чтобы проверить как власть о несётся к такому?
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 28.01.21 - 10:20
Цитата:
О том, ни в одном уставе не написано, что перед нападением в условиях предотвращения незаконных действий нужно вначале определить пол нападающего, возраст, социальное положение и национальность. А потом долго и мучительно взвешивать возможность и определять силу воздействия на объект нападения. А действия согласно уставу и есть профессионализм воина.
Цитата:
С дивана, конечно, виднее, особенно когда лежишь в трусах и посасываешь Чупа-Чупс, чем когда бегаешь не один час в шлеме, обмундировании и с полной выкладкой. Тут даже спорить не о чем.
abaika95:
Пол кого? Вы о чём?
Пол кого? Вы о чём?
О том, ни в одном уставе не написано, что перед нападением в условиях предотвращения незаконных действий нужно вначале определить пол нападающего, возраст, социальное положение и национальность. А потом долго и мучительно взвешивать возможность и определять силу воздействия на объект нападения. А действия согласно уставу и есть профессионализм воина.
Цитата:
abaika95:
Там была не такая ситуация,чистая дорога и одна женщина напротив
Там была не такая ситуация,чистая дорога и одна женщина напротив
С дивана, конечно, виднее, особенно когда лежишь в трусах и посасываешь Чупа-Чупс, чем когда бегаешь не один час в шлеме, обмундировании и с полной выкладкой. Тут даже спорить не о чем.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 28.01.21 - 10:47
Цитата:
Протрите свои потные глазки пожалуйста,и потрудитесь посмотреть видео несколько раз,и если вы всеровно выход на встречу считаете нападением то мне вас жалко) вы как и ваши женщины из дома видно никогда не выходите а если выходите то полицию стороной за километр обходите,мало ли вдруг копу покажется что митинг идёт и вы на встречу попались,ловите сапогом в живот,ой извините обознались.....
Цитата:
Ну я и говорю о чем спор если вы также но со своего красного дивана посасывая коммунистический красный Чупа чупс решили что вам чтото виднее,смотрите дальше фильмы о американских спецназовцах пжста и ждите подарок от Соловьева за героическое объеление преступника на казахстанском форуме)) может ёршик пришлют народный
Маркс:
О том, ни в одном уставе не написано, что перед нападением
О том, ни в одном уставе не написано, что перед нападением
Протрите свои потные глазки пожалуйста,и потрудитесь посмотреть видео несколько раз,и если вы всеровно выход на встречу считаете нападением то мне вас жалко) вы как и ваши женщины из дома видно никогда не выходите а если выходите то полицию стороной за километр обходите,мало ли вдруг копу покажется что митинг идёт и вы на встречу попались,ловите сапогом в живот,ой извините обознались.....
Цитата:
Маркс:
С дивана, конечно, виднее, особенно когда лежишь в трусах и посасываешь Чупа-Чупс, чем когда бегаешь не один час в шлеме, обмундировании и с полной выкладкой. Тут даже спорить не о чем.
С дивана, конечно, виднее, особенно когда лежишь в трусах и посасываешь Чупа-Чупс, чем когда бегаешь не один час в шлеме, обмундировании и с полной выкладкой. Тут даже спорить не о чем.
Ну я и говорю о чем спор если вы также но со своего красного дивана посасывая коммунистический красный Чупа чупс решили что вам чтото виднее,смотрите дальше фильмы о американских спецназовцах пжста и ждите подарок от Соловьева за героическое объеление преступника на казахстанском форуме)) может ёршик пришлют народный
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 28.01.21 - 15:04
Цитата:
Цитата:
Ну это примерно то же самое, как незаконно проникнуть в чужой дом и жаловаться, что вас и ваших женщин покусала собака, которая честно охраняла периметр. Не провоцируйте и не наказаны будете, так написано в первой главе учебника жизни.
Цитата:
К сожалению, не в курсе, что означает "объеление" и каков из себя народный ёршик, но уловил это тонкий перевод темы в националистическую плоскость, которая никоим боком не касалась рассматриваемых вопросов. Получите медаль мастера слива первой степени и премию от буржуинов для покупки очередной бочки варенья и корзины печенья.
abaika95:Ну вы опять продемонстрировали обществу отсутствие начального образования. В коже век нет потовых желез, поэтому глаза не потеют. Если при написании ответов вы напрягаетесь так, что пот заливает глаза и распрямляются извилины мозга, то вам необходимо употреблять меньше белка.
Протрите свои потные глазки пожалуйста
Протрите свои потные глазки пожалуйста
Цитата:
abaika95:
мало ли вдруг копу покажется что митинг идёт
мало ли вдруг копу покажется что митинг идёт
Ну это примерно то же самое, как незаконно проникнуть в чужой дом и жаловаться, что вас и ваших женщин покусала собака, которая честно охраняла периметр. Не провоцируйте и не наказаны будете, так написано в первой главе учебника жизни.
Цитата:
abaika95:
и ждите подарок от Соловьева за героическое объеление преступника на казахстанском форуме)) может ёршик пришлют народный
и ждите подарок от Соловьева за героическое объеление преступника на казахстанском форуме)) может ёршик пришлют народный
К сожалению, не в курсе, что означает "объеление" и каков из себя народный ёршик, но уловил это тонкий перевод темы в националистическую плоскость, которая никоим боком не касалась рассматриваемых вопросов. Получите медаль мастера слива первой степени и премию от буржуинов для покупки очередной бочки варенья и корзины печенья.
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