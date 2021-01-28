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≡ В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу. Его возглавил Жанат Элиманов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40816
В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу. Его возглавил Жанат Элиманов
Отправлено: 28.01.21 - 14:14
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Агентству переданы функции Министерства финансов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
460
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 14:14
#1
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Смешная банановая у нас страна)) И опять финики в новой обёртке) Зачем тогда разгоняли в 2014г? Опять создали министерство МЧС,а зачем тоже тогда разогнали? Вроде обещают сокращения гос аппарата,а на самом деле? Опять должности,опять назначения. Опять сами знаем что.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7172
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 14:19
#2
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Цитата:
В Казахстане создано Агентство по


А когда будет Агентство по мониторингу за Агентствами финансового мониторинга?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7172
Re: В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу....
Отправлено: 28.01.21 - 14:22
#3
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Цитата:
Сабыр:
Опять должности,опять назначения. Опять сами знаем что.

Ну как зачем? Сначала президент говорит, что надо сокращать чиновников. Не факт конечно что сократили... А вдруг... Теперь же надо где-то трудоустраивать... Не в сантехники же в пкск идти... Вот агентства создают.
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