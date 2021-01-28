Re: А воз и ныне по сколько?

Отправлено: - 09:42

Делюсь продолжением квеста по оформлению транспортных карт.



На руках у меня две транспортные карты алемпей для обычного тарифа и карта казпочты на ребенка, которую получил в декабре. Одну транспортную зарегистрировал на себя через смс, как написано на обороте. И даже пополнил баланс, который списали с телефона. Проверил на сайте алемпей, баланс есть. В автобусе еще не пользовался.

Со второй решил сделать то же самое, но на жену. Ничего не выходит. Смс не отправляется. Дозвонился в центр поддержки, там сказали обратится к сотовому оператору. Если причина не в них, то ехать в офис алемпей по ул.Рабочая, в автопарке.



Карту ребенка от Казпочты зарегистрировал через смс в системе алемпей, но пополнить её баланс также смс с баланса телефона нельзя - это же платежная карточка. Надо через кассу или терминал КАЗПОЧТЫ. Можно пополнить и с каспиголд, но за перевод в 500 тн, комиссия составляет ...200 тн. ...не хило, однако...



Чтобы проверять баланс карты казпочты и смотреть историю платежей хотел сделать личный кабинет на сайте казпочты. В декабре-начале января не получалось ни на сайте, ни через мобильное приложение. В колл-центре Казпочты сказали, что сайт еще дорабатывают.

Но СЕГОДНЯ наконец-то удалось открыть личный кабинет на сайте. Почему-то за ребенком числятся ДВЕ карты (синяя и красная) с разными номерами. НО выдали же только одну (синяя).



9 января пошел на казпочту (отделение на 2-ом подъёме), чтобы всё же пополнить баланс этой карты. Передо мной и после оказалось несколько пенсионеров с той же целью. Там сказали, что надо первый раз активировать в кассе. Активировал карту, но пополнить её деньгами кассир наотрез отказалась, сказав, что введение отсрочили до февраля и ....вообще, возможно от них откажутся!!! Мол, они уже в этом году не оформляют эти карты на пенсионеров и детей. Да и на сайте все операции с картами заблокированы. А те люди, кто пополнял баланс приходят и скандалят из-за того, что у них уже списывается за смс-оповещение по 150 тн ежемесячно. Я сказал, что при оформлении отказался от этой услуги, но кассир сказала, что они на это не смотрят и всех подключают. Прекрасно, всё в нашем духе! Посмотрим, будет ли смс....



САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: карта казпочты, оформленная на ребенка, уже настроена на детский тариф или его будет вводить водитель?

Но на него не смогли ответить ни в центре поддержки алемпей, ни в казпочте, ни водитель 18 маршрута, у которого я спросил.

"Понятия не имею!" - был его ответ.