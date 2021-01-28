Отправлено: - 14:22

Сабыр:

Опять должности,опять назначения. Опять сами знаем что.

Цитата:Ну как зачем? Сначала президент говорит, что надо сокращать чиновников. Не факт конечно что сократили... А вдруг... Теперь же надо где-то трудоустраивать... Не в сантехники же в пкск идти... Вот агентства создают.