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В Казахстане стал дешевле пенсионный аннуитет: 55-летний мужчина может приобрести его за 6,7 млн тенге
В Казахстане стал дешевле пенсионный аннуитет: 55-летний мужчина может приобрести его за 6,7 млн тенге
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