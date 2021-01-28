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А воз и ныне по сколько?
А воз и ныне по сколько?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40816
А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 09:42
С 1 февраля в Костанае должны полностью внедрить новую систему оплаты проезда в автобусах. Если срок реформы снова не передвинут, то наличными поездка обойдется в 150 тенге, а транспортной и социальной картами по-прежнему - 80/70/40. Система готова, но люди до сих пор не получили исчерпывающих ответов о ее нюансах.
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Re: А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 09:42
Делюсь продолжением квеста по оформлению транспортных карт.
На руках у меня две транспортные карты алемпей для обычного тарифа и карта казпочты на ребенка, которую получил в декабре. Одну транспортную зарегистрировал на себя через смс, как написано на обороте. И даже пополнил баланс, который списали с телефона. Проверил на сайте алемпей, баланс есть. В автобусе еще не пользовался.
Со второй решил сделать то же самое, но на жену. Ничего не выходит. Смс не отправляется. Дозвонился в центр поддержки, там сказали обратится к сотовому оператору. Если причина не в них, то ехать в офис алемпей по ул.Рабочая, в автопарке.
Карту ребенка от Казпочты зарегистрировал через смс в системе алемпей, но пополнить её баланс также смс с баланса телефона нельзя - это же платежная карточка. Надо через кассу или терминал КАЗПОЧТЫ. Можно пополнить и с каспиголд, но за перевод в 500 тн, комиссия составляет ...200 тн. ...не хило, однако...
Чтобы проверять баланс карты казпочты и смотреть историю платежей хотел сделать личный кабинет на сайте казпочты. В декабре-начале января не получалось ни на сайте, ни через мобильное приложение. В колл-центре Казпочты сказали, что сайт еще дорабатывают.
Но СЕГОДНЯ наконец-то удалось открыть личный кабинет на сайте. Почему-то за ребенком числятся ДВЕ карты (синяя и красная) с разными номерами. НО выдали же только одну (синяя).
9 января пошел на казпочту (отделение на 2-ом подъёме), чтобы всё же пополнить баланс этой карты. Передо мной и после оказалось несколько пенсионеров с той же целью. Там сказали, что надо первый раз активировать в кассе. Активировал карту, но пополнить её деньгами кассир наотрез отказалась, сказав, что введение отсрочили до февраля и ....вообще, возможно от них откажутся!!! Мол, они уже в этом году не оформляют эти карты на пенсионеров и детей. Да и на сайте все операции с картами заблокированы. А те люди, кто пополнял баланс приходят и скандалят из-за того, что у них уже списывается за смс-оповещение по 150 тн ежемесячно. Я сказал, что при оформлении отказался от этой услуги, но кассир сказала, что они на это не смотрят и всех подключают. Прекрасно, всё в нашем духе! Посмотрим, будет ли смс....
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: карта казпочты, оформленная на ребенка, уже настроена на детский тариф или его будет вводить водитель?
Но на него не смогли ответить ни в центре поддержки алемпей, ни в казпочте, ни водитель 18 маршрута, у которого я спросил.
"Понятия не имею!" - был его ответ.
На руках у меня две транспортные карты алемпей для обычного тарифа и карта казпочты на ребенка, которую получил в декабре. Одну транспортную зарегистрировал на себя через смс, как написано на обороте. И даже пополнил баланс, который списали с телефона. Проверил на сайте алемпей, баланс есть. В автобусе еще не пользовался.
Со второй решил сделать то же самое, но на жену. Ничего не выходит. Смс не отправляется. Дозвонился в центр поддержки, там сказали обратится к сотовому оператору. Если причина не в них, то ехать в офис алемпей по ул.Рабочая, в автопарке.
Карту ребенка от Казпочты зарегистрировал через смс в системе алемпей, но пополнить её баланс также смс с баланса телефона нельзя - это же платежная карточка. Надо через кассу или терминал КАЗПОЧТЫ. Можно пополнить и с каспиголд, но за перевод в 500 тн, комиссия составляет ...200 тн. ...не хило, однако...
Чтобы проверять баланс карты казпочты и смотреть историю платежей хотел сделать личный кабинет на сайте казпочты. В декабре-начале января не получалось ни на сайте, ни через мобильное приложение. В колл-центре Казпочты сказали, что сайт еще дорабатывают.
Но СЕГОДНЯ наконец-то удалось открыть личный кабинет на сайте. Почему-то за ребенком числятся ДВЕ карты (синяя и красная) с разными номерами. НО выдали же только одну (синяя).
9 января пошел на казпочту (отделение на 2-ом подъёме), чтобы всё же пополнить баланс этой карты. Передо мной и после оказалось несколько пенсионеров с той же целью. Там сказали, что надо первый раз активировать в кассе. Активировал карту, но пополнить её деньгами кассир наотрез отказалась, сказав, что введение отсрочили до февраля и ....вообще, возможно от них откажутся!!! Мол, они уже в этом году не оформляют эти карты на пенсионеров и детей. Да и на сайте все операции с картами заблокированы. А те люди, кто пополнял баланс приходят и скандалят из-за того, что у них уже списывается за смс-оповещение по 150 тн ежемесячно. Я сказал, что при оформлении отказался от этой услуги, но кассир сказала, что они на это не смотрят и всех подключают. Прекрасно, всё в нашем духе! Посмотрим, будет ли смс....
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: карта казпочты, оформленная на ребенка, уже настроена на детский тариф или его будет вводить водитель?
Но на него не смогли ответить ни в центре поддержки алемпей, ни в казпочте, ни водитель 18 маршрута, у которого я спросил.
"Понятия не имею!" - был его ответ.
Re: А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 09:53
Цитата:
В декабре было минимум две недели.
Цитата:
В будущий понедельник, по идее, должны ввести новшество. А у них не завершено. Ответит кто-нибудь насчет детей? Как валидатор будет распознавать, что это карта Казпочты на ребенка?
Цитата:
Какая прекрасная ЛЬГОТНАЯ карта! Неработающие дети должны оплачивать больше, чем получающие пенсию!
Да, и казпочта могла бы предоставить и другие расценки: за смс оповещение, за проверку баланса карты, за комиссию пополнения... Так какая это льготная карта... Это надувательство со стороны Цитата:
Срок выпуска карты -10 дней
В декабре было минимум две недели.
Цитата:
- Еще не завершена интеграция, она началась только недавно, и то со стороны AlemPay выходят ошибки, - пояснил заместитель директора областного филиала АО «Казпочта» Абилхан ДАУЛБАЕВ.
В будущий понедельник, по идее, должны ввести новшество. А у них не завершено. Ответит кто-нибудь насчет детей? Как валидатор будет распознавать, что это карта Казпочты на ребенка?
Цитата:
Сколько стоит годовое обслуживание?Первый год бесплатно. Со второго года пенсионерам и получателям пособий - 300 тенге, детям - 500,
Какая прекрасная ЛЬГОТНАЯ карта! Неработающие дети должны оплачивать больше, чем получающие пенсию!
Да, и казпочта могла бы предоставить и другие расценки: за смс оповещение, за проверку баланса карты, за комиссию пополнения... Так какая это льготная карта... Это надувательство со стороны Цитата:
Казпочты заключен меморандум с областным акиматом
Re: А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 10:35
Цитата:
Цитата:
И тут Евгений с грустью вспомнил свой вольксваген,который с такой радостью продал несколько лет назад
yudjin:
Ничего не выходит.
Ничего не выходит.
Цитата:
yudjin:
Смс не отправляется
Смс не отправляется
И тут Евгений с грустью вспомнил свой вольксваген,который с такой радостью продал несколько лет назад
А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 10:52
Цитата:
О, слушай, ты так подробно следишь за мой? А владелец магазина это для прикрытия что ли?
Нисколько не сожалею... Да и сам я езжу редко, расплатиться смогу и зарплатной картой. Я же больше за льготников переживаю: ребенок почти каждый день ездит на тренировки. Не хочется переплачивать в 3 раза дороже по некомпетентности, скудоумию и наглости некоторых.
Добринцофф:
И тут Евгений с грустью вспомнил свой вольксваген,который с такой радостью продал несколько лет назад
И тут Евгений с грустью вспомнил свой вольксваген,который с такой радостью продал несколько лет назад
О, слушай, ты так подробно следишь за мой? А владелец магазина это для прикрытия что ли?
Нисколько не сожалею... Да и сам я езжу редко, расплатиться смогу и зарплатной картой. Я же больше за льготников переживаю: ребенок почти каждый день ездит на тренировки. Не хочется переплачивать в 3 раза дороже по некомпетентности, скудоумию и наглости некоторых.
А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 11:05
Цитата:
Я не слежу,информация была в открытом доступе на сайте НГ,владелец подержанного вольксвагена сам поделился с форумчанами радостным событием
yudjin:
О, слушай, ты так подробно следишь за мой?
О, слушай, ты так подробно следишь за мой?
Я не слежу,информация была в открытом доступе на сайте НГ,владелец подержанного вольксвагена сам поделился с форумчанами радостным событием
Re: А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 11:22
Кстати, когда в декабре начали массово оформлять карты в казпочте специально интересовался будет ли в городских школах оформление. Тогда ответили, что нет. На прошлой неделе все-таки наша школа решила взяться за это дело. В лучшем случае к середине февраля получат карточки. А это все время, дети должны переплачивать? Или снова введение отодвигается?
Re: А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 13:47
Новости села...т.е. казпочты.
Сейчас сбегал на почту в Затобольске, чтобы пополнить баланс уже активированной карты.
Если вы думаете, что это получилось, как описывают в статье:
Цитата:
Ничего подобного!
Стоят два банкомата: один -выдает, другой - пополняет. Конечно же который пополняет прикрыт бумажкой со словами "НЕ РАБОТАЕТ".
Иду в кассу. Барышня набирает с карты ИИН и говорит: "ИИН не зарегистрирован!"
Это как? Выдали карту в этом отделении, активировал я её в другом филиале. На сайте казпочты в личном кабинете я вижу, что эта карта активна:
Но как барышня не пробовала,делала звонок другу... и так, и сяк. Но выдает ошибку, платеж не принимает... то ИИН не видит, то номер карты не зарегистрирован.
Всё приехали! Барышня произносит сакраментальное: Ну придите позже! Наверное ...сегодня... база по детским картам не работает!
Хочется спросить тот акимат, который подписывал меморандум с казпочтой на этот геморрой, были ли они уверены, что эта сельская контора справится с тем, что они затеяли? Почему с первого раза НИ ОДНА попытка что-то оформить на почте не получается? Если Казпочта не созрела, не способна работать с этими картами полноценно и своевременно, то для чего это навязали простым гражданам?
Сейчас сбегал на почту в Затобольске, чтобы пополнить баланс уже активированной карты.
Если вы думаете, что это получилось, как описывают в статье:
Цитата:
Как пополнить карту? В любом отделении или банкомате Казпочты.
Ничего подобного!
Стоят два банкомата: один -выдает, другой - пополняет. Конечно же который пополняет прикрыт бумажкой со словами "НЕ РАБОТАЕТ".
Иду в кассу. Барышня набирает с карты ИИН и говорит: "ИИН не зарегистрирован!"
Это как? Выдали карту в этом отделении, активировал я её в другом филиале. На сайте казпочты в личном кабинете я вижу, что эта карта активна:
Но как барышня не пробовала,делала звонок другу... и так, и сяк. Но выдает ошибку, платеж не принимает... то ИИН не видит, то номер карты не зарегистрирован.
Всё приехали! Барышня произносит сакраментальное: Ну придите позже! Наверное ...сегодня... база по детским картам не работает!
Хочется спросить тот акимат, который подписывал меморандум с казпочтой на этот геморрой, были ли они уверены, что эта сельская контора справится с тем, что они затеяли? Почему с первого раза НИ ОДНА попытка что-то оформить на почте не получается? Если Казпочта не созрела, не способна работать с этими картами полноценно и своевременно, то для чего это навязали простым гражданам?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13638
А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 14:11
Цитата:
Я тебя умоляю! Поездка на автомобиле стоит явно дороже 40 тенге - разницы между льготным детским проездом и взрослым по карте. Иначе попросту можно ребенку сделать детскую карту Каспи и пусть с ней катается.
Добринцофф:
И тут Евгений с грустью вспомнил свой вольксваген,который с такой радостью продал несколько лет назад
И тут Евгений с грустью вспомнил свой вольксваген,который с такой радостью продал несколько лет назад
Я тебя умоляю! Поездка на автомобиле стоит явно дороже 40 тенге - разницы между льготным детским проездом и взрослым по карте. Иначе попросту можно ребенку сделать детскую карту Каспи и пусть с ней катается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6701
А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 14:15
Цитата:
Это заговор
Именно против тебя
У большинства людей всё получается и только на тебе всё стопорится
yudjin:
Но как барышня не пробовала,делала звонок другу... и так, и сяк. Но выдает ошибку, платеж не принимает... то ИИН не видит, то номер карты не зарегистрирован. Всё приехали
Но как барышня не пробовала,делала звонок другу... и так, и сяк. Но выдает ошибку, платеж не принимает... то ИИН не видит, то номер карты не зарегистрирован. Всё приехали
Это заговор
Именно против тебя
У большинства людей всё получается и только на тебе всё стопорится
А воз и ныне по сколько?
Отправлено: 28.01.21 - 14:25
Цитата:
Покажи мне хоть одного ребенка, который уже проехал по карте КАЗПОЧТЫ и я не назову тебя подлизайкой!
abaika95:
Это заговор Именно против тебя У большинства людей всё получается и только на тебе всё стопорится
Это заговор Именно против тебя У большинства людей всё получается и только на тебе всё стопорится
Покажи мне хоть одного ребенка, который уже проехал по карте КАЗПОЧТЫ и я не назову тебя подлизайкой!
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