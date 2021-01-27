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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9922
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.21 - 22:21
#5071
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Цитата:
elektron:
А я то грешным делом подумал - дискуссии с абайкой важнее всякой темы.

Не, тема важнее. Но скоро появится много интересных тем))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10635
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.01.21 - 12:01
#5072
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Цитата:
drakon:
Я тоже это - заметил.


да порванных труб нет.
обидно,да?
ну у себя под боком посмотри тогда
//Провыв дамбы на Эльбе на участке длиной 50 метров произошел
в ночь на понедельник в округе Стендаль
на северо-востоке федеральной земли Саксония-Анхальт в Германии,
свои дома должны покинуть 1,5 тысячи жителей.. ///
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20974
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.01.21 - 12:18
#5073
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Цитата:
alex_60:
//Провыв дамбы на Эльбе н

Так то - дамба, не трубы же... :lol:
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