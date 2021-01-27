Отправлено: - 16:07

Маркс:

Во-первых это не пук, по той простой причине, что это предложение подкреплено цифрами и выводами, которые НГ уже озвучивала.

Маркс:

Во-вторых, почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа

Маркс:

В-третьих, слушайте умных людей. Джон Роберт Фаулз писал: "В политике придерживайся левых взглядов, ибо только сторонники социализма — несмотря на все их просчеты — по-настоящему неравнодушны к людям. Они сочувствуют, они стремятся изменить мир к лучшему."

Цитата:Аааа ну если цифрами подкреплено то другое дело это конечно же дельное предложение которое действительно примут во внимание))Цитата:Во первых это не коммунисты и во вторых да они действительно только пукают) больше ничего)Цитата:Хорошо слушаю и читаю умных людей вот например Черчилль"Врождённый порок капитализма-неравное распределение благ,врождённое достоинство социализма-равное распределение нищеты"