Отправлено: - 21:00

Маркс:

Вы кроме стройбата нигде не были? Хотя это и есть самые звери - им даже оружие не дают, боятся

Маркс:

Вот вы такой опытный, объясните нам непросвещенным, помощник министра здравоохранения США - женщина?

Маркс:

Вы только такую пургу и воспринимаете адекватно.

Маркс:

Моих бы там не было. А вобще нужно со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!

maxsaf:

Я один тут услышал сразу 4 нотки зависти?

Цитата:Естесвенно боятся,автомат дай они его вместо лопаты начнут пользовать)Цитата:К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеетЦитата:Очередной бред когда надо ответить но нечего)Цитата:Ну ну,ваши женщины видать дома сидят и на улицу не ходят) у вас строго с этим,мало ли перейдут дорогу полицейскому а он им ногой в живот) а вам потом краснеть сидеть) Цитата:Перестаньте смотреть громко телевизор и не будете слышать ни ноток,ни потусторонних голосов)