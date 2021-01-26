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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40807
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
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Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6695
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:00
#60
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Цитата:
Маркс:
Вы кроме стройбата нигде не были? Хотя это и есть самые звери - им даже оружие не дают, боятся

Естесвенно боятся,автомат дай они его вместо лопаты начнут пользовать)
Цитата:
Маркс:
Вот вы такой опытный, объясните нам непросвещенным, помощник министра здравоохранения США - женщина?

К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеет
Цитата:
Маркс:
Вы только такую пургу и воспринимаете адекватно.

Очередной бред когда надо ответить но нечего)
Цитата:
Маркс:
Моих бы там не было. А вобще нужно со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!

Ну ну,ваши женщины видать дома сидят и на улицу не ходят) у вас строго с этим,мало ли перейдут дорогу полицейскому а он им ногой в живот) а вам потом краснеть сидеть) Цитата:
maxsaf:
Я один тут услышал сразу 4 нотки зависти?

Перестаньте смотреть громко телевизор и не будете слышать ни ноток,ни потусторонних голосов)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1044
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:12
#61
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Цитата:
Маркс:
Кстати, назвав зеленые береты, вы прокололись как шпион.

Вот так, кстати, в самых простых ситуациях порой раскрывают истинное лицо суперсекретные агенты, считающие себя либералиссимусами мимикрирования под ватников. То три пальца покажут неправильно, то ложечку из стакана не вынут, то родные зелёные береты вспомнят при мученических родах язвительного ответа в форумном диспуте. К сожалению, никакая методичка не может помочь в такой ситуации, недаром у русских слово сравнивают с вылетевшим воробьем, которого уже невозможно поймать. Ваш воробей сегодня покинул насиженное гнёздышко.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1044
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:29
#62
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Цитата:
abaika95:
К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеет

Ну так если вы даже без шлема не можете определить пол, почему требуете этого от других. Помести вас в такую ситуацию, когда вокруг в любой момент могут засвистеть пули и полететь бутылки с зажигательной смесью, вы может быть и обезьяну от курицы не отличили.
Цитата:
abaika95:
Ну ну,ваши женщины видать дома сидят

Нормальный человек не полезет на столб, если на нем написано: "Не влезай, убьет!" Вы просто объясните своим женщинам, что не нужно ходить на незаконные массовые мероприятия, где в пылу борьбы можно получить случайную травму даже от своих соратников по партии, а не только от задерганных и уставших блюстителей порядка, вынужденных вместо выходного дня делать реверансы перед оголтелыми лжереволюционерами.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1237
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 22:44
#63
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Цитата:
abaika95:

Не просто вышла, а с вопросом:"Зачем вы его схватили?".Чётко слышно, и омоновец что-то сказал в ответ, прежде, чем ударить. Отчитываться перед ней он не обязан.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13637
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 22:53
#64
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А может всё это сделано ради мониторинга настроений населения?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6191
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 22:54
#65
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Да всё правильно сделал полицейский. Попытка воспрепятствования задержанию правонарушителя, на несанкционированном митинге. Собственная безопасность в данном случае превыше всего.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6191
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 22:56
#66
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Цитата:
Victor Yang:
А может всё это сделано ради мониторинга настроений населения?

Янг о чём ты, какой мониторинг, всего пару тысяч хомячков.
Их кстати в соцсетях вычислить легко, коменты без логики, одни оскорбления ;-)

[Исправлено: elektron, 27.01.2021 - 18:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6695
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 23:56
#67
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Цитата:
Маркс:
Ну так если вы даже без шлема не можете определить пол, почему требуете этого от других

Пол кого? Вы о чём?
Цитата:
Маркс:
Помести вас в такую ситуацию, когда вокруг в любой момент могут засвистеть пули и полететь бутылки с зажигательной смесью, вы может быть и обезьяну от курицы не отличили.

Там была не такая ситуация,чистая дорога и одна женщина напротив и если коп не может определить кто перед ним женщина или его начальник то его надо увольнять за профнепригодность Цитата:
КГСПС:
Не просто вышла, а с вопросом:"Зачем вы его схватили?".Чётко слышно, и омоновец что-то сказал в ответ, прежде, чем ударить. Отчитываться перед ней он не обязан.

А ну да теперь за вопрос надо бить в живот,да не обязан отчитываться но тогда население может просто как в Белоруссии начать информационную травлю и слить в сеть его данные и его семьи и ему на улице начнут в лицо плевать,супругу в магазине не будут обслуживать а детей в школе травить,а так да пусть не отчаивается)Цитата:
Victor Yang:
А может всё это сделано ради мониторинга настроений населения?

Типо подставили тётку под сапог копа чтобы проверить как население отнесётся к насилию?) Ну тогда план неудачный и завтра население начнет взрывать полицейских чтобы проверить как власть о несётся к такому?
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