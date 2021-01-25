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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40807
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10634
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 18:38
#60
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Путин, да, Россию из болота вытащил,
поднял с колен. ворам олигархам
сказал кто в доме хозяин.
армию вывел на должный уровень.
ну сектанты пациента только слюну от злобы могут пускать, у них же задача была развалить и продаться.
хоть черту, хоть дьяволу.
теперь локти кусают,но поздно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
70
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 18:41
#61
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Цитата:
elektron:
А вы счета пробейте, кому принадлежат?


В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению Путина, "дворец в Геленджике" ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))
На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))
В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, принадлежит не президенту Владимиру Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
Владельцами являются предприниматели… Наверное дворец принадлежит Добринцоффу!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10634
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 18:56
#62
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ну тут реакция понятна, в Златоуст обратно не берут.

[Исправлено: alex_60, 26.01.2021 - 18:58]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2205
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 19:29
#63
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Расскажите нам что именно приподнял?


Рассказывать ВАМ?
А смысл?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2205
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 19:47
#64
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Цитата:
abaika95:
вам "дочери офицера" и "политику"


С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого, в отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!
На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...

//Курортная зона которая не приносит доход а сидит на дотациях?//

И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?
Это же не на вечно данное обстоятельство. Со временем разовьют, море под боком

И вообще, ИЗЫДИ, пацан, надоел!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20973
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 20:26
#65
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Цитата:
таноми52:
пацан, надоел!

Счас тут - вычитал.
Моника Левински - психолог... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6191
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 20:46
#66
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))

Ну и? дальше то что? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))

Правильно, нарушение закона о распространении информации чужой собственности. дальше то что?
Ну нет у меня Эйфелевой башни, пишите что хотите. Нету и всё тут. :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
70
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 27.01.21 - 01:01
#67
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6695
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 27.01.21 - 10:48
#68
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Цитата:
таноми52:
С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого,

Ну ну)
Цитата:
таноми52:
отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!

И В чем противоречие? Или вам имя Абай не нравится ?)Цитата:
таноми52:
На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...

Ну даже обывательское мнение должно быть хоть чучуть объективно, у вас то не мнение а заученная методичка вложенная вам в голову вечерним соловьевым) Цитата:
таноми52:
И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?

Интересная логика,регион был 20 лет как в другой стране и действительно почему Россия должна отказываться от такого локомого кусочка? Если России северный Казахстан понадобится (ну не отказываться же) также будете рассуждать?
Цитата:
таноми52:
И вообще, ИЗЫДИ, пацан, надоел!

Эка Повезло вашему мужу с таким цветочком)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1967
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 27.01.21 - 21:24
#69
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Б(а)байки, вчкушки в лице полиграфа стакановича, акросы и др. нурлыкуновские комментаторы, настрочили кучу комментариев к навальновской сказке про "дворец царя" не зная даже доли правдивой информации.

Есть такое понятие - инвестиционный договор, по которому строилось сооружение упомянутое в навальновской сказке, инвестиционный договор в пример, это когда государство выделяя землю под строительство, выделяя определенное финансирование, получают в результате совместной инвестиционной деятельности объект, которым имеет право воспользоваться безвозмездно при проведении саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне. Такую информацию в навальновской сказке конечно не укажут, так как навальновские сказки предназначены для определенной "революционно настроенной" аудитории к которой вполне возможно отнести вышеуказанные в моём комментарии личности.

Цитата:
drakon: А ни у кого нет - желания, провести расследование, в отношение семьи Назарбаевых? Интересно-обсудить тут на форуме... :-)
Интересная тема :-)

Если взять дворец в Геленджике, то по имеющейся у меня информации, в том числе от коллег как и я, занимающихся международными и внутрироссийскими грузоперевозками в том числе "спецгрузов", а моя организация непосредственно участвовала в доставке таких "важных" грузов на данный объект начиная с 2005 года, то импортная составляющая данного объекта исходя из общей стоимости указанной в сказке навального, составляет не более 10%.

Как "сказывал" навальный стоимость объекта порядка 100 млрд. рублей, из этой суммы фактически импортная составляющая не более $150 млн.

Что такое этот дворец?
Во-первых - недвижимость, налоги с которой идут в бюджет государства, а судя по кадастровой стоимости - деньги не малые, во-вторых львиная доля затрат на такой дворец была понесена на закупку продукции, услуг, работу внутри страны, то есть деньги остались в российской экономике.

А что можно сказать про недвижимость "семьи нана", которую те же СМИ насчитали на не менее 785 миллионов долларов в шести зарубежных станах, - читать здесь.


Эти деньги на покупку семьей зарубежной недвижимости утекли из страны безвозвратно, плюс ежегодные налоги на роскошную недвижимость, - налоги которые в сумме за 15-20 лет по затратам будут сопоставимы со стоимостью такого имущества, и это не считая ежегодных эксплуатационных расходов на содержание такого роскошного имущества, - и все эти финансовые затраты мимо казахстанской экономики...:-o
Для Казахстана те же $785 млн., принимая в сравнение экономический потенциал России и Казахстана, это как для России около $6-7 млрд. Здесь такой дворец в Геленджике за 100 млрд. руб. и с импортной начинкой в $150 млн. не идёт ни в какое сравнение с недвижимостью солнцеликого за пределами Казахстана.
Но б(а)байкам, вчкушкам в лице полиграфа стакановича, акросам и другим соответствующим личностям, такие обстоятельства про недвижимость "нана" не интересны, Путин у них на первом месте в их диванном рейтинге.

P.S. для бабаек и т.п. - не смотрю зомбоящик :lol: и на выборах всегда голосую за ЛДПР 8-)

[Исправлено: Нурбанчик, 27.01.2021 - 22:21]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6191
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 27.01.21 - 21:59
#70
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Продолжу разоблачением самого Навального ;-)
//«Освоить чёрный нал»: RT выяснил новые подробности финансирования связанных с Навальным фондов//
подробнее тут ;-)
Непосильным трудом нажито. :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1967
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 27.01.21 - 22:08
#71
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Цитата:
elektron:
Продолжу разоблачением самого Навального

Давеча на позапрошлые выборы президента его ФБК насобирал 1 млрд. руб. на выдвижение навального. Деньги канули в лету :lol: Агитационные выборные агитационные листовки от навального я не видел ни разу, листовками от остальных кандидатов почтовый ящик был завален :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6191
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 27.01.21 - 22:34
#72
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Цитата:
Нурбанчик:
Давеча на позапрошлые выборы президента его ФБК насобирал 1 млрд. руб.

Может пошли на погашение штрафов и прочего, один только Телеканал RT требует 1,5 миллиона от Навального, Соболь и Znak.com
подробнее тут ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6191
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 27.01.21 - 22:39
#73
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Кстати там идёт речь :
//Иск подан со второй попытки По данным Znak.com, речь идет об иске, первоначально поданном 3 июня и оставленном судом без движения из-за нарушения требований к подобным заявлениям. В начале июня Навальный и Соболь сообщили, что Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск телеканала RT о защите деловой репутации к ним самим и изданию Znak.com. Судья Чадова А.С. указала, что в исковом заявлении отсутствуют сведения об ответчиках и попросила предоставить необходимые данные до 6 июля. После внесения исправлений иск был принят к производству, первое заседание назначено на 15 сентября, отмечает далее издание.//

Так вот почему бы навальному тоже просто было бы не подать в суд? :lol:
Не сходится просто... :-P
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20973
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 27.01.21 - 22:43
#74
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Цитата:
Нурбанчик:
такие обстоятельства про недвижимость "нана" не интересны,

А что им тут сказать? :lol: ;-)
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