Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги". Читать новость
Путин, да, Россию из болота вытащил, поднял с колен. ворам олигархам сказал кто в доме хозяин. армию вывел на должный уровень. ну сектанты пациента только слюну от злобы могут пускать, у них же задача была развалить и продаться. хоть черту, хоть дьяволу. теперь локти кусают,но поздно.
В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению Путина, "дворец в Геленджике" ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".))) На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".))) В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, принадлежит не президенту Владимиру Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя. Владельцами являются предприниматели… Наверное дворец принадлежит Добринцоффу!
С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого, в отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай! На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...
//Курортная зона которая не приносит доход а сидит на дотациях?//
И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона? Это же не на вечно данное обстоятельство. Со временем разовьют, море под боком
таноми52: С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого,
Ну ну) Цитата:
таноми52: отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!
И В чем противоречие? Или вам имя Абай не нравится ?)Цитата:
таноми52: На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...
Ну даже обывательское мнение должно быть хоть чучуть объективно, у вас то не мнение а заученная методичка вложенная вам в голову вечерним соловьевым) Цитата:
таноми52: И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?
Интересная логика,регион был 20 лет как в другой стране и действительно почему Россия должна отказываться от такого локомого кусочка? Если России северный Казахстан понадобится (ну не отказываться же) также будете рассуждать? Цитата:
Б(а)байки, вчкушки в лице полиграфа стакановича, акросы и др. нурлыкуновские комментаторы, настрочили кучу комментариев к навальновской сказке про "дворец царя" не зная даже доли правдивой информации.
Есть такое понятие - инвестиционный договор, по которому строилось сооружение упомянутое в навальновской сказке, инвестиционный договор в пример, это когда государство выделяя землю под строительство, выделяя определенное финансирование, получают в результате совместной инвестиционной деятельности объект, которым имеет право воспользоваться безвозмездно при проведении саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне. Такую информацию в навальновской сказке конечно не укажут, так как навальновские сказки предназначены для определенной "революционно настроенной" аудитории к которой вполне возможно отнести вышеуказанные в моём комментарии личности.
Цитата:
drakon: А ни у кого нет - желания, провести расследование, в отношение семьи Назарбаевых? Интересно-обсудить тут на форуме...
Интересная тема
Если взять дворец в Геленджике, то по имеющейся у меня информации, в том числе от коллег как и я, занимающихся международными и внутрироссийскими грузоперевозками в том числе "спецгрузов", а моя организация непосредственно участвовала в доставке таких "важных" грузов на данный объект начиная с 2005 года, то импортная составляющая данного объекта исходя из общей стоимости указанной в сказке навального, составляет не более 10%.
Как "сказывал" навальный стоимость объекта порядка 100 млрд. рублей, из этой суммы фактически импортная составляющая не более $150 млн.
Что такое этот дворец? Во-первых - недвижимость, налоги с которой идут в бюджет государства, а судя по кадастровой стоимости - деньги не малые, во-вторых львиная доля затрат на такой дворец была понесена на закупку продукции, услуг, работу внутри страны, то есть деньги остались в российской экономике.
А что можно сказать про недвижимость "семьи нана", которую те же СМИ насчитали на не менее 785 миллионов долларов в шести зарубежных станах, - читать здесь.
Эти деньги на покупку семьей зарубежной недвижимости утекли из страны безвозвратно, плюс ежегодные налоги на роскошную недвижимость, - налоги которые в сумме за 15-20 лет по затратам будут сопоставимы со стоимостью такого имущества, и это не считая ежегодных эксплуатационных расходов на содержание такого роскошного имущества, - и все эти финансовые затраты мимо казахстанской экономики... Для Казахстана те же $785 млн., принимая в сравнение экономический потенциал России и Казахстана, это как для России около $6-7 млрд. Здесь такой дворец в Геленджике за 100 млрд. руб. и с импортной начинкой в $150 млн. не идёт ни в какое сравнение с недвижимостью солнцеликого за пределами Казахстана. Но б(а)байкам, вчкушкам в лице полиграфа стакановича, акросам и другим соответствующим личностям, такие обстоятельства про недвижимость "нана" не интересны, Путин у них на первом месте в их диванном рейтинге.
P.S. для бабаек и т.п. - не смотрю зомбоящик и на выборах всегда голосую за ЛДПР
elektron: Продолжу разоблачением самого Навального
Давеча на позапрошлые выборы президента его ФБК насобирал 1 млрд. руб. на выдвижение навального. Деньги канули в лету Агитационные выборные агитационные листовки от навального я не видел ни разу, листовками от остальных кандидатов почтовый ящик был завален
Кстати там идёт речь : //Иск подан со второй попытки По данным Znak.com, речь идет об иске, первоначально поданном 3 июня и оставленном судом без движения из-за нарушения требований к подобным заявлениям. В начале июня Навальный и Соболь сообщили, что Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск телеканала RT о защите деловой репутации к ним самим и изданию Znak.com. Судья Чадова А.С. указала, что в исковом заявлении отсутствуют сведения об ответчиках и попросила предоставить необходимые данные до 6 июля. После внесения исправлений иск был принят к производству, первое заседание назначено на 15 сентября, отмечает далее издание.//
Так вот почему бы навальному тоже просто было бы не подать в суд? Не сходится просто...
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