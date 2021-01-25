Отправлено: - 21:24

drakon: А ни у кого нет - желания, провести расследование, в отношение семьи Назарбаевых? Интересно-обсудить тут на форуме... А ни у кого нет - желания, провести расследование, в отношение семьи Назарбаевых? Интересно-обсудить тут на форуме...

[Исправлено: Нурбанчик, 27.01.2021 - 22:21]

Б(а)байки, вчкушки в лице полиграфа стакановича, акросы и др. нурлыкуновские комментаторы, настрочили кучу комментариев к навальновской сказке про "дворец царя" не зная даже доли правдивой информации.Есть такое понятие - инвестиционный договор, по которому строилось сооружение упомянутое в навальновской сказке, инвестиционный договор в пример, это когда государство выделяя землю под строительство, выделяя определенное финансирование, получают в результате совместной инвестиционной деятельности объект, которым имеет право воспользоваться безвозмездно при проведении саммитов, межгосударственных встреч и иных протокольных мероприятий на государственном уровне. Такую информацию в навальновской сказке конечно не укажут, так как навальновские сказки предназначены для определенной "революционно настроенной" аудитории к которой вполне возможно отнести вышеуказанные в моём комментарии личности.Цитата:Интересная темаЕсли взять дворец в Геленджике, то по имеющейся у меня информации, в том числе от коллег как и я, занимающихся международными и внутрироссийскими грузоперевозками в том числе "спецгрузов", а моя организация непосредственно участвовала в доставке таких "важных" грузов на данный объект начиная с 2005 года, то импортная составляющая данного объекта исходя из общей стоимости указанной в сказке навального, составляет не более 10%.Как "сказывал" навальный стоимость объекта порядка 100 млрд. рублей, из этой суммы фактически импортная составляющая не более $150 млн.Что такое этот дворец?Во-первых - недвижимость, налоги с которой идут в бюджет государства, а судя по кадастровой стоимости - деньги не малые, во-вторых львиная доля затрат на такой дворец была понесена на закупку продукции, услуг, работу внутри страны, то есть деньги остались в российской экономике.А что можно сказать про недвижимость "семьи нана", которую те же СМИ насчитали на не менее 785 миллионов долларов в шести зарубежных станах, -Эти деньги на покупку семьей зарубежной недвижимости утекли из страны безвозвратно, плюс ежегодные налоги на роскошную недвижимость, - налоги которые в сумме за 15-20 лет по затратам будут сопоставимы со стоимостью такого имущества, и это не считая ежегодных эксплуатационных расходов на содержание такого роскошного имущества, - и все эти финансовые затраты мимо казахстанской экономики...Для Казахстана те же $785 млн., принимая в сравнение экономический потенциал России и Казахстана, это как для России около $6-7 млрд. Здесь такой дворец в Геленджике за 100 млрд. руб. и с импортной начинкой в $150 млн. не идёт ни в какое сравнение с недвижимостью солнцеликого за пределами Казахстана.Но б(а)байкам, вчкушкам в лице полиграфа стакановича, акросам и другим соответствующим личностям, такие обстоятельства про недвижимость "нана" не интересны, Путин у них на первом месте в их диванном рейтинге.P.S. для бабаек и т.п. - не смотрю зомбоящики на выборах всегда голосую за ЛДПР