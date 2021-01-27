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≡ Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40807
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 14:25
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Депутат Мажилиса Александр Милютин предложил снизить возрастной порог выхода на пенсию до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности. С инициативой о снижении пенсионного возраста он обратился в правительство.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6694
Re: Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане...
Отправлено: 27.01.21 - 14:25
#1
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Очередной инфопук от бывших коммунистов
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
162
Re: Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане...
Отправлено: 27.01.21 - 15:29
#2
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Один депутат предложил... Если бы хотя бы половина. То можно было бы протолкнуть закон.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1044
Re: Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане...
Отправлено: 27.01.21 - 15:33
#3
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Цитата:
abaika95:
Очередной инфопук от бывших коммунистов

Во-первых это не пук, по той простой причине, что это предложение подкреплено цифрами и выводами, которые НГ уже озвучивала.
Во-вторых, почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа. А из школьного курса биологии известно, что отсутствие пуков характеризует лишь неработающие организмы.
В-третьих, слушайте умных людей. Джон Роберт Фаулз писал: "В политике придерживайся левых взглядов, ибо только сторонники социализма — несмотря на все их просчеты — по-настоящему неравнодушны к людям. Они сочувствуют, они стремятся изменить мир к лучшему."
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
459
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 15:34
#4
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Цитата:
viktorian85:
хотя бы половина. То можно было бы

Дитя,Вам сколько лет? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6694
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 16:07
#5
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Цитата:
Маркс:
Во-первых это не пук, по той простой причине, что это предложение подкреплено цифрами и выводами, которые НГ уже озвучивала.

Аааа ну если цифрами подкреплено то другое дело это конечно же дельное предложение которое действительно примут во внимание))
Цитата:
Маркс:
Во-вторых, почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа

Во первых это не коммунисты и во вторых да они действительно только пукают) больше ничего)
Цитата:
Маркс:
В-третьих, слушайте умных людей. Джон Роберт Фаулз писал: "В политике придерживайся левых взглядов, ибо только сторонники социализма — несмотря на все их просчеты — по-настоящему неравнодушны к людям. Они сочувствуют, они стремятся изменить мир к лучшему."

Хорошо слушаю и читаю умных людей вот например Черчилль
"Врождённый порок капитализма-неравное распределение благ,врождённое достоинство социализма-равное распределение нищеты"
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7163
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 16:14
#6
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Цитата:
Маркс:
почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа. А из школьного курса биологии известно, что отсутствие пуков характеризует лишь неработающие организмы.

Какое абсолютно верное сравнение! Браво!
На ум пришла другая шутка:
Наши политика как запор: много пустых призывов, мало дела, а когда что-то выходит, то смотреть противно.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1493
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 16:18
#7
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Цитата:
Маркс:
кроме коммунистов


У них уже шапка другая: белая; коммунистами они были до выборов.
Теперь они дразнятся: - народовольцы.
Они вас предали.Отказались от основоположников марксизма-ленинизма. А, вы за них впрягаетесь.

[Исправлено: ACROS, 27.01.2021 - 16:19]

[Исправлено: ACROS, 27.01.2021 - 16:20]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1044
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 17:08
#8
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Цитата:
abaika95:
Во первых это не коммунисты и во вторых да они действительно только пукают) больше ничего)
Трудно оппонировать аргументам специалиста в области газообразования в водной среде.
Цитата:
abaika95:
Врождённый порок капитализма-неравное распределение благ,врождённое достоинство социализма-равное распределение нищеты

По крайней мере равное распределение больше похоже на суровую справедливость.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6694
Re: Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане...
Отправлено: 27.01.21 - 18:07
#9
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Цитата:
Маркс:
Трудно оппонировать аргументам специалиста в области газообразования в водной среде.

Вот я и не пытаюсь,вы вроде как хороший спец по этому делу)
Цитата:
А из школьного курса биологии известно, что отсутствие пуков характеризует лишь неработающие организмы.

Цитата:
Маркс:
По крайней мере равное распределение больше похоже на суровую справедливость.

Ну да хорошая справедливость когда талантливый,умный или просто работящий человек должен жить на одном уровне с посредственным и ленивым соседом)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1044
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 19:48
#10
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Цитата:
abaika95:
Вот я и не пытаюсь,вы вроде как хороший спец по этому делу)

Вам просто в школе нужно было учиться, а не курить буквари, отобранные у первоклашек.
Цитата:
abaika95:
Ну да хорошая справедливость когда талантливый,умный или просто работящий человек должен жить на одном уровне с посредственным и ленивым соседом)

Вы ещё забыли упомянуть детей, инвалидов, пенсионеров, беременных женщин, которые тоже не работают. Зачем их содержать на вашем уровне, пусть живут впроголодь, как ваш ленивый и никчемный сосед.

На самом деле диалектика равноправия похожа на теорию относительности. Сильные и талантливые идут вперёд и имеют за это кроме материальных стимулов ещё и всеобщее почитание и уважение (по-вашему лайки). Но и все остальные должны делать свою долю работы с не меньшим усердием, чем передовики. Для этого всего-то и нужно, что поменять взгляды на жизнь. Но сделать это для такого высокопримативного человека практически нереально. Поэтому коммунизм сможет построить только высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1044
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 21:44
#11
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Цитата:
abaika95:
Ну да хорошая справедливость когда талантливый,умный или просто работящий человек должен жить на одном уровне с посредственным и ленивым соседом)

А что сейчас хорошо живут умные и талантливые? Да бросьте! Лучше всех живут наглые, пронырливые и беспринципные, способные объегорить работящих, умных и талантливых. Это капитализм, детка! Здесь заправляют Акулы Додсоны, а не мямли учёные, не замечающие вокруг ничего, кроме своих пробирок и приборов.

Не, ну вы-то по сравнению с соседом, конечно, и талантливей, и умнее, и работящее. Но только, вполне возможно, что и он думает точно так же.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6189
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 21:55
#12
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:lol:
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