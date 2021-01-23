Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 20:35

Драг могу тебе спутник-в закинуть. Ты это файзером не вакцинуруйся. Наша нормальная. А ваша иностраная проблемная, мы еще хотим чтоб деревенька жила.