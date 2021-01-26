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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40807
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
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Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6694
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:00
#60
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Цитата:
Маркс:
Вы кроме стройбата нигде не были? Хотя это и есть самые звери - им даже оружие не дают, боятся

Естесвенно боятся,автомат дай они его вместо лопаты начнут пользовать)
Цитата:
Маркс:
Вот вы такой опытный, объясните нам непросвещенным, помощник министра здравоохранения США - женщина?

К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеет
Цитата:
Маркс:
Вы только такую пургу и воспринимаете адекватно.

Очередной бред когда надо ответить но нечего)
Цитата:
Маркс:
Моих бы там не было. А вобще нужно со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!

Ну ну,ваши женщины видать дома сидят и на улицу не ходят) у вас строго с этим,мало ли перейдут дорогу полицейскому а он им ногой в живот) а вам потом краснеть сидеть) Цитата:
maxsaf:
Я один тут услышал сразу 4 нотки зависти?

Перестаньте смотреть громко телевизор и не будете слышать ни ноток,ни потусторонних голосов)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1044
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:12
#61
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Цитата:
Маркс:
Кстати, назвав зеленые береты, вы прокололись как шпион.

Вот так, кстати, в самых простых ситуациях порой раскрывают истинное лицо суперсекретные агенты, считающие себя либералиссимусами мимикрирования под ватников. То три пальца покажут неправильно, то ложечку из стакана не вынут, то родные зелёные береты вспомнят при мученических родах язвительного ответа в форумном диспуте. К сожалению, никакая методичка не может помочь в такой ситуации, недаром у русских слово сравнивают с вылетевшим воробьем, которого уже невозможно поймать. Ваш воробей сегодня покинул насиженное гнёздышко.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1044
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 21:29
#62
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Цитата:
abaika95:
К разговору о том что полицейский пнул женщину в живот это отношения не имеет

Ну так если вы даже без шлема не можете определить пол, почему требуете этого от других. Помести вас в такую ситуацию, когда вокруг в любой момент могут засвистеть пули и полететь бутылки с зажигательной смесью, вы может быть и обезьяну от курицы не отличили.
Цитата:
abaika95:
Ну ну,ваши женщины видать дома сидят

Нормальный человек не полезет на столб, если на нем написано: "Не влезай, убьет!" Вы просто объясните своим женщинам, что не нужно ходить на незаконные массовые мероприятия, где в пылу борьбы можно получить случайную травму даже от своих соратников по партии, а не только от задерганных и уставших блюстителей порядка, вынужденных вместо выходного дня делать реверансы перед оголтелыми лжереволюционерами.
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