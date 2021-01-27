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Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40805
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 14:25
Депутат Мажилиса Александр Милютин предложил снизить возрастной порог выхода на пенсию до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности. С инициативой о снижении пенсионного возраста он обратился в правительство.
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Re: Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане...
Отправлено: 27.01.21 - 14:25
Очередной инфопук от бывших коммунистов
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 162
Re: Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане...
Отправлено: 27.01.21 - 15:29
Один депутат предложил... Если бы хотя бы половина. То можно было бы протолкнуть закон.
Re: Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане...
Отправлено: 27.01.21 - 15:33
Цитата:
Во-первых это не пук, по той простой причине, что это предложение подкреплено цифрами и выводами, которые НГ уже озвучивала.
Во-вторых, почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа. А из школьного курса биологии известно, что отсутствие пуков характеризует лишь неработающие организмы.
В-третьих, слушайте умных людей. Джон Роберт Фаулз писал: "В политике придерживайся левых взглядов, ибо только сторонники социализма — несмотря на все их просчеты — по-настоящему неравнодушны к людям. Они сочувствуют, они стремятся изменить мир к лучшему."
abaika95:
Очередной инфопук от бывших коммунистов
Очередной инфопук от бывших коммунистов
Во-первых это не пук, по той простой причине, что это предложение подкреплено цифрами и выводами, которые НГ уже озвучивала.
Во-вторых, почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа. А из школьного курса биологии известно, что отсутствие пуков характеризует лишь неработающие организмы.
В-третьих, слушайте умных людей. Джон Роберт Фаулз писал: "В политике придерживайся левых взглядов, ибо только сторонники социализма — несмотря на все их просчеты — по-настоящему неравнодушны к людям. Они сочувствуют, они стремятся изменить мир к лучшему."
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 459
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 15:34
Цитата:
Дитя,Вам сколько лет?
viktorian85:
хотя бы половина. То можно было бы
хотя бы половина. То можно было бы
Дитя,Вам сколько лет?
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 16:07
Цитата:
Аааа ну если цифрами подкреплено то другое дело это конечно же дельное предложение которое действительно примут во внимание))
Цитата:
Во первых это не коммунисты и во вторых да они действительно только пукают) больше ничего)
Цитата:
Хорошо слушаю и читаю умных людей вот например Черчилль
"Врождённый порок капитализма-неравное распределение благ,врождённое достоинство социализма-равное распределение нищеты"
Маркс:
Во-первых это не пук, по той простой причине, что это предложение подкреплено цифрами и выводами, которые НГ уже озвучивала.
Во-первых это не пук, по той простой причине, что это предложение подкреплено цифрами и выводами, которые НГ уже озвучивала.
Аааа ну если цифрами подкреплено то другое дело это конечно же дельное предложение которое действительно примут во внимание))
Цитата:
Маркс:
Во-вторых, почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа
Во-вторых, почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа
Во первых это не коммунисты и во вторых да они действительно только пукают) больше ничего)
Цитата:
Маркс:
В-третьих, слушайте умных людей. Джон Роберт Фаулз писал: "В политике придерживайся левых взглядов, ибо только сторонники социализма — несмотря на все их просчеты — по-настоящему неравнодушны к людям. Они сочувствуют, они стремятся изменить мир к лучшему."
В-третьих, слушайте умных людей. Джон Роберт Фаулз писал: "В политике придерживайся левых взглядов, ибо только сторонники социализма — несмотря на все их просчеты — по-настоящему неравнодушны к людям. Они сочувствуют, они стремятся изменить мир к лучшему."
Хорошо слушаю и читаю умных людей вот например Черчилль
"Врождённый порок капитализма-неравное распределение благ,врождённое достоинство социализма-равное распределение нищеты"
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7163
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 16:14
Цитата:
Какое абсолютно верное сравнение! Браво!
На ум пришла другая шутка:
Наши политика как запор: много пустых призывов, мало дела, а когда что-то выходит, то смотреть противно.
Маркс:
почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа. А из школьного курса биологии известно, что отсутствие пуков характеризует лишь неработающие организмы.
почему-то кроме коммунистов никто больше не пукает в интересах народа. А из школьного курса биологии известно, что отсутствие пуков характеризует лишь неработающие организмы.
Какое абсолютно верное сравнение! Браво!
На ум пришла другая шутка:
Наши политика как запор: много пустых призывов, мало дела, а когда что-то выходит, то смотреть противно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1492
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 16:18
Цитата:
У них уже шапка другая: белая; коммунистами они были до выборов.
Теперь они дразнятся: - народовольцы.
Они вас предали.Отказались от основоположников марксизма-ленинизма. А, вы за них впрягаетесь.
[Исправлено: ACROS, 27.01.2021 - 16:19]
[Исправлено: ACROS, 27.01.2021 - 16:20]
Маркс:
кроме коммунистов
кроме коммунистов
У них уже шапка другая: белая; коммунистами они были до выборов.
Теперь они дразнятся: - народовольцы.
Они вас предали.Отказались от основоположников марксизма-ленинизма. А, вы за них впрягаетесь.
[Исправлено: ACROS, 27.01.2021 - 16:19]
[Исправлено: ACROS, 27.01.2021 - 16:20]
Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане
Отправлено: 27.01.21 - 17:08
Цитата:
Цитата:
По крайней мере равное распределение больше похоже на суровую справедливость.
abaika95:Трудно оппонировать аргументам специалиста в области газообразования в водной среде.
Во первых это не коммунисты и во вторых да они действительно только пукают) больше ничего)
Во первых это не коммунисты и во вторых да они действительно только пукают) больше ничего)
Цитата:
abaika95:
Врождённый порок капитализма-неравное распределение благ,врождённое достоинство социализма-равное распределение нищеты
Врождённый порок капитализма-неравное распределение благ,врождённое достоинство социализма-равное распределение нищеты
По крайней мере равное распределение больше похоже на суровую справедливость.
Re: Снизить пенсионный возраст до 60 лет предложили в Казахстане...
Отправлено: 27.01.21 - 18:07
Цитата:
Вот я и не пытаюсь,вы вроде как хороший спец по этому делу)
Цитата:
Цитата:
Ну да хорошая справедливость когда талантливый,умный или просто работящий человек должен жить на одном уровне с посредственным и ленивым соседом)
Маркс:
Трудно оппонировать аргументам специалиста в области газообразования в водной среде.
Трудно оппонировать аргументам специалиста в области газообразования в водной среде.
Вот я и не пытаюсь,вы вроде как хороший спец по этому делу)
Цитата:
А из школьного курса биологии известно, что отсутствие пуков характеризует лишь неработающие организмы.
Цитата:
Маркс:
По крайней мере равное распределение больше похоже на суровую справедливость.
По крайней мере равное распределение больше похоже на суровую справедливость.
Ну да хорошая справедливость когда талантливый,умный или просто работящий человек должен жить на одном уровне с посредственным и ленивым соседом)
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